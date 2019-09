Burkina Faso, come la jihad sta rinascendo a sud del Sahara

La crisi si è aggravata nel 2012, quando l'insurrezione di alcuni gruppi armati nel Mali ha permesso ai jihadisti di intromettersi nella regione con un ruolo di primo piano. Da allora le milizie si sono articolate in un mosaico sempre più fitto di realtà terroristiche: «La presenza jihadista nella regione della cosiddetta Africa occidentale ruota intorno ad alcuni network principali - spiega Casola - Nell'ordine: l'État islamique au Grand Sahara, il cui leader Adnan Abu Walid al-Sahrawi ha prestato giuramento di fedeltà al Califfo dello Stato Islamico, al-Baghdadi; il Jamaʿat nusrat al-Islam wal-muslimin (gruppo di sostegno di Islam a musulmani, affiliato ad Al Qaida); infine Ansaroul Islam, gruppo autoctono che opera soprattutto nel Burkina Faso». Il vessilli ideologici restano la guerra santa islamica, l'astio per gli «oppressori» occidentali e i governi che hanno «tradito» i propri paesi svendendosi a Parigi e alleati.



Se la religione è solo un pretesto

Il pretesto religioso, però, fa breccia su una popolazione stremata da fattori più terreni: miseria, disoccupazione, emergenze sanitarie, con l'assenza cronica dello Stato e il senso di abbandono che carica di rancore le province. Solo in Burkina Faso la malaria falcidia oltre 4mila vite l’anno, la povertà resta dilagante (il Pil pro capite supera di poco i 700 dollari l’anno) e ci sono intere aree del paese prive di infrastrutture essenziali. Su questo sfondo, i gruppi armati offrono servizi di «welfare» che vanno a sopperire le lacune delle autorità. Se si aggiunge il talento dei terroristi nello strumentalizzare conflitti inter-etnici e stringere legami di interesse con le comunità, il quadro si fa completo. «Sarei cauto nell’imputare tutto ai gruppi jihadisti, anche se si sono espansi negli ultimi tre anni - spiega al Sole 24 Ore José Luengo-Cabrera del Crisis Group, un think tank – Stiamo assistendo alla crescita delle violenze di gruppi armati nella regione: alcuni dicono di battersi per la jihad, altri si presentano come milizie per l'autodifesa come il gruppo Koglweogo in Burkina o Dan Na Ambassagou in Mali».

Difesa da chi? Neppure a dirlo, dai governi locali. Sempre in Burkina Faso, l'esercito e le forze di polizia locali sono accusate a propria volta di violenze gratuite sui civili. A fine luglio è scoppiato lo scandalo di 11 detenuti morti mentre erano in custodia, uno spot formidabile per i gruppi che alimentano l'insofferenza per le autorità. «La violenza genera violenza – dice Luengo-Cabrera – Il contesto è quello è di un crescente vuoto di sicurezza in aree rurali dove lo stato si è rivelato incapace di fornire prima servizi pubblici basilari e poi di frenare l'espansione di gruppi non armati». La propaganda terroristica, islamica o politica, è accelerata dalla capillarità di social media e sistemi di messaggistica come WhatsApp. Un megafono a costo zero per propagare il verbo delle milizie su una popolazione dove il tasso di alfabetizzazione supera il 50% solo nella fascia dei 15-24enni. Nei villaggi l'acqua potabile viene venduta in sacchetti di plastica e il carburante travasato in bottiglie di liquore, ma diversi abitanti sono in possesso di un telefono cellulare ed è facile imbattersi in baracchini che vendono caricatori e cavi Usb. La contraddizione è del tutto apparente. Il cellulare è un bene di prima necessità per evitare l'isolamento completo, viste le infrastrutture assenti o accidentate del paese. Anche la via più facile, però, di esposizione alla retorica della lotta armata e alle illusioni di riscatto.



Le debolezze del G5

Sulla carta, lo stato e la comunità internazionale sono già all'opera per il contrasto dell'instabilità che logora la regione. Nel 2014 Bukina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger hanno dato vita al G5 du Sahel, un'alleanza per la cooperazione sicuritaria nata per reprimere gruppi terroristici di ispirazione islamista come Boko Haram e il Movimento per l'Unicità e il Jihad nell'Africa Occidentale. Oggi conta su un totale di 5mila unità militari organizzate in tre battaglioni e opera trasversalmente nella regione del Sahel. Sempre nel 2013 la Francia, già intervenuta in Mali nel 2013, ha avviato l'operazione anti-terrorismo Barkhane, destinata a riorganizzare e razionalizzare il presidio militare già dispiegata nei territori dello stesso Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger e Ciad. L'ambizione principale di Barkhan è addestrare gli eserciti regionali, lavorando fianco a fianco con il G5 e trasformandosi in un asse di coordinamento per l'attività sicuritaria nella regione.

La missione è andata in crescita negli anni e conta oggi, per dare qualche cifra, su 4.500 unità militari, 260 mezzi pesanti e sette caccia. Ma i risultati sono ancora fragili, sia per il G5 che per la “cabina di regia” ideata da Parigi con Barkhan: «Le missioni - spiega Casola - scontano difficoltà di varia natura. Il G5 soffre soprattutto di ristrettezze di budget, visto che si tratta comunque di paesi estremamente poveri (il costo dlell'operazione militare congiunta supera di poco i 400 milioni di euro, ndr). Più in generale la presenza francese sul territorio ha permesso di recuperare la sovranità sul territorio, ma in compenso i gruppi armati hanno iniziato ad agire con tattiche di guerriglia “asimmetrica”, sempre complicate da contrastare». All'ultima riunione del G7 di Biarritz, il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno lanciato un appello per rafforzare ed espandere il G5 Sahel .