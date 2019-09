«Burning», un film di grande forza espressiva tratto da un racconto di Murakami

«C'era una volta a… Hollywood» di Quentin Tarantino

Questa settimana, però, tra le uscite c'è anche uno dei titoli più attesi dell'anno: «C'era una volta a… Hollywood» di Quentin Tarantino, che arriva (finalmente) nelle nostre sale, dopo le presentazioni al Festival di Cannes e al Festival di Locarno.

Il regista americano realizza un lungometraggio che raccoglie e sviluppa le linee stilistiche, le ossessioni e le scelte narrative tipiche del suo cinema, trasportandoci nella Hollywood del 1969.

Un attore in declino, Rick Dalton, e la sua controfigura Cliff Booth, si vedono obbligati a cercare nuove vie per sopravvivere alla profonda trasformazione che sta avvenendo nel mondo dello spettacolo. Nel frattempo Dalton ha due nuovi vicini di casa: Roman Polanski e Sharon Tate, che si sono appena trasferiti in una villa sulle colline di Los Angeles

Il regista di «Pulp Fiction», con la consolidata capacità tecnica e la indubbia, approfondita conoscenza della storia del cinema, combina generi diversi per proporre una forte riflessione sull'avvento della New Hollywood, periodo determinante nella storia del cinema americano, che attendeva una risposta alle esigenze delle nuove generazioni.

Menzione speciale per il cast, composto da grandi nomi che hanno regalato una prestazione di ottimo livello: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e, in particolare, Margot Robbie, protagonista di una delle sequenze più riuscite, quando va al cinema per vedere una pellicola con protagonista… Sharon Tate (proprio il personaggio che è stata chiamata a interpretare). Il risultato è un nuovo imperdibile tassello di quel ricchissimo mosaico che è il cinema di Quentin Tarantino.