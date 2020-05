Burocrazia, tutti contro. Ma basterà?

Oggi il Pd di Nicola Zingaretti sui terreni del fisco e della burocrazia propone a favore delle imprese i nuovi sportelli unici “one stop shop”. Ecco, lo sportello unico per le attività produttive era nato nel 1998, ma per avere il regolamento governativo di attuazione si è dovuto attendere il 2010. Lo stesso anno del famoso falò delle leggi appiccato dall’allora ministro per la Semplificazione Roberto Calderoli (Lega) col governo Berlusconi. Vengono tagliati 405 mila tra provvedimenti normativi e non normativi.

Ma la fabbrica delle leggi, negli anni successivi, riprenderà a correre. Dice oggi il leader della Fim Cisl Marco Bentivogli nel suo Manifesto per ripartire: «abbiamo visto che la burocrazia in questi mesi ha prodotto morti, ritardi, danni irreparabili. I “signori del tempo perso” si nutrono di iper-regolamentazione, di proliferazione di adempimenti formali. Vedremo se i proclami di molti politici contro la burocrazia resteranno tali (Il Foglio, 2 maggio)». Già, questo è il punto. Ed il finale non è scontato.

