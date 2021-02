Bus elettrici, EnelX avvia il piano per una filiera made in Italy L’Italia dovrà sostituire 60 mila bus con un costo di circa 20 miliardi di Laura Serafini

Autobus vetusti e inquinanti, come quelli che nella Capitale sono strapieni e prendono fuoco in mezzo alla strada, possono essere l’occasione per l’Italia di diventare un campione europeo della mobilità elettrica. Si fa fatica a crederlo, ma è così. L’opportunità nasce dal fatto che, dopo un iter di quattro anni, 3,7 miliardi messi in campo dal ministero per le Infrastrutture per il rinnovo del trasporto pubblico locale con mezzi elettrici, a metano, idrogeno, potranno finalmente essere erogati a regioni e comuni. Le modalità per indire le gare sono state appena declinate in un decreto. Un altro miliardo circa, poi, è stanziato nel Recovery Plan. Ma la vera spinta sta arrivando negli ultimi mesi: in virtù del Green Deal europeo ma anche della risvegliata attenzione per l’ambiente a livello globale indotta dalla pandemia, l'industria legata al trasporto pubblico - come le aziende di autotrasporto, i produttori di autobus e l’indotto delle infrastrutture di ricarica - ha cominciato a scaldare i motori. Una nuova rivoluzione, simile a quella che ha innescato il boom delle fonti di energia rinnovabile, è alle porte.

Parte la sfida in Europa

Nel Vecchio Continente Londra fa da traino, con l’obiettivo di pulire i propri cieli dal carbonio entro il 2035 partendo dai bus elettrici. Ma in tutti i paesi europei, dalla Spagna ai paesi nordici e dell'est, c'è fermento. E le società cinesi, come il gruppo Byd che a Torino si è già aggiudicato due gare, sono in pole position per fornire il loro autobus da 12 metri: la Cina è stata tra i primi paesi a investire sulle batterie e su questi veicoli. Le aziende del dragone vincono a mani bassi le gare in giro per il mondo, anche in virtù dei prezzi competitivi. In questo contesto l’Italia ha oggi l'occasione per non subire gli eventi e per dare le carte nella partita nel Tpl elettrico. Come? Rafforzando la filiera nel paese, per poi esportare il modello di business il giro per l’Europa, diventando un “first mover”. Una carta da giocare è il ruolo che Enel si è già ritagliata a livello globale diventando attraverso EnelX uno dei maggiori acquirenti di autobus elettrici: oggi serve un parco di 1.400 veicoli soprattutto in Sudamerica (il target è di 5 mila nel 2023). Le regole europee sul clima obbligheranno l’Italia a sostituire una flotta di circa 60 mila bus dell'età media di 12,5 anni contro 7 anni di quella europea. Un’operazione che costerebbe circa 20 miliardi di euro,a fronte dei 5 miliardi stanziati.

L’idea che propone Enel sta causando non pochi mal di pancia tra i player della manifattura nazionale degli autobus. Tra questi Iveco del gruppo Fca, che è in predicato per passare alla cinese Faw. L’Industria Italiana Autobus, nata dalla ex Menarini (i siti industriali sono a Bologna e a Flumeri in Irpinia) e partecipata da Invitalia, Leonardo e dal gruppo turco Karsan; dopo una fase di crisi si è rimessa in moto negli ultimi due anni (550 pezzi prodotti nel 2019, 140 milioni il fatturato). E la umbra Rampini (vedi altro articolo in pagina).

