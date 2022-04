Bus elettrici, al via le domande per i 300 milioni previsti dal Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via la gara per i 300 milioni che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destina alla creazione di una filiera di autobus elettrici. La fase di invio delle domande si è aperta alle 12 di oggi, martedì 26 aprile (si veda anche Il Sole 24 Ore del 12 aprile). Lo sportello online per la presentazione delle domande è gestito da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico. In particolare, le imprese possono richiedere i finanziamenti Pnrr attraverso la piattaforma informatica di Invitalia dedicata ai Contratti di sviluppo. Il 40% delle risorse è riservato a progetti nelle regioni del Sud.

Obiettivo: attirare le aziende italiane

I programmi devono garantire l’attivazione della produzione di autobus e delle relative componenti entro il 30 giugno del 2026. L’obiettivo del ministero dello Sviluppo economico è quello di attrarre domande da parte di diverse imprese italiane, evitando che i fondi del Pnrr vadano soprattutto a produttori extra-Ue, a partire dalle imprese cinesi. Industria Italiana Autobus, Iveco, l’umbra Rampini sono alcuni dei possibili player e operazioni nel mercato dei bus elettrici sono allo studio di EnelX.

I decreti di riferimento

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 29 novembre 2021 ha assegnato 300 milioni di euro per il sostegno alla trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus, con l'obiettivo di produrre veicoli elettrici e connessi. Con decreto direttoriale 8 aprile 2022 è stata fissata alle 12:00 del 26 aprile 2022 l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 novembre 2021.