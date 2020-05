Business degli abiti da sposi rinviato alle nozze d’inverno Sposi costretti a rinviare il giorno del sì: cosa succede all’industria dell’abbigliamento da matrimonio? Dalla stima delle perdite allo sguardo al futuro di Marta Casadei

(Afp)

L’epidemia di Covid-19 non ha risparmiato nemmeno il royal wedding dell’anno, quello tra Beatrice di York e il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi: fissato per il 29 maggio, è rimandato a data da destinarsi. Come tante altre cerimonie che avrebbero dovuto svolgersi tra marzo e giugno. Così, gli abiti da sposa ( o da sposo) scelti e custoditi nelle boutique per il fitting finale, sono rimasti nei negozi, insieme alle scarpe e agli accessori, lasciando il settore moda sposi in uno stato di (semi) congelamento. Il ghiaccio potrebbe iniziare a “sciogliersi” a partire da lunedi 18 maggio, quando atelier e boutique riapriranno le porte ai clienti, purché - ovviamente - indossino mascherina e guanti.

Quanto pesa il Covid-19 sul settore

Il peso del Covid-19 sul settore - che in Italia, secondo le stime 2018 di Sì Sposaitalia vale circa 600 milioni di euro - a livello generale è difficile da stimare: «Ci sono molte incognite, legate sia al comportamento dei consumatori finali sia alle regole che saranno in vigore in autunno, stagione in cui molti sposi hanno scelto di posticipare le nozze» spiega Emanuele Guido, exhibition director della business unit Lifestyle di FieraMilano in cui rientra la manifestazione Sì Sposaitalia Collezioni che ha spostato le proprie date da aprile a settembre (dal 24 al 27). In generale, continua Guido: «Confidiamo nella ripartenza della filiera dopo la riapertura dei negozi, dove magari i futuri sposi acquisteranno capi o accessori per rendere l’abito adatto all’inverno, e nel 2021, che sarà sicuramente un anno molto intenso».

Negozi da sposa pronti alla riapertura

I brand, intanto, si preparano per la riapertura al pubblico. A partire dai big che in questi mesi hanno lanciato virtualmente le nuove collezioni e lavorato sulla shopping experience post lockdown: Pronovias, per esempio, ha esteso gli orari di apertura per ricevere su appuntamento e accoglierà le spose con un “Welcome Pack” con disinfettante e Dpi, permettendo agli accompagnatori di collegarsi via web; Atelier Emé, invece, ha studiato una serie di misure per andare incontro alle clienti che hanno dovuto rimandare il matrimonio: dalla custodia dell’abito fino alla nuova data fino alla consulenza su eventuali modifiche per rendere l’abito adatto a una stagione diversa.