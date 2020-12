Business in caduta. A sorpresa si risveglia la domanda dei privati

Per il noleggio a lungo termine il discorso è diverso. Nei mesi del lock-down la flessione del fatturato è stata impercettibile, -1%. Di contro, in quei mesi hanno fermato gli acquisti al 27% di quanto fatto l’anno prima. Nessuna sorpresa che ad agosto siano ancora sotto di un terzo, prolungando molti dei contratti in scadenza, per reciproca convenienza.

Le aziende non hanno le idee ben chiare su quanti e quando usciranno dalla caverna dello smart working, dunque aspettano a ordinare la nuova macchina. I noleggiatori non chiedono di meglio, per schivare un mercato dell’usato a prezzi inferiori a quelli attesi, per la crisi e per gli incentivi. Per soprammercato, va ricordato che quando il contratto si prolunga il suo margine schizza in alto. A mancare poi ci sono anche le auto-immatricolazioni, che includono i km zero: in otto mesi quasi 100.000 e 50.000 targhe in meno, rispettivamente. La rete non è in grado di assorbirle, finanziariamente se non economicamente.

Dunque, pare che i privati stiano tornando a comprare dopo il lock-down, aiutati anche da modestissimi incentivi, sebbene con qualche esitazione eccessiva e non del tutto ascrivibile al Covid. Ma cosa comprano? I propulsori termici classici intercettano oltre l’86% degli acquisti, 8 punti meno di un anno fa. Le ibride senza spina sono passate da 5 a 11% di quota, con una crescita del 37% sugli otto mesi del 2019, mentre il restante 3% se lo dividono le vetture alla spina, in fortissima crescita.

Qui una novità c’è: le ibride plug-in hanno triplicato le vendite mentre le elettriche pure, nonostante incentivi più aggressivi, le hanno raddoppiate. Prima non era così. Le elettriche pure avevano negli ultimi anni un tasso di crescita che era tre/quattro volte quello delle plug-in. È il risultato dei tanti modelli plug-in messi sul mercato, per offrire ai clienti la scelta di andare a pile senza rinunciare alla comodità del serbatoio. Ora, la vera domanda è se questa preferenza per i motori ibridi, con o senza spina, sia intesa dagli automobilisti come un avvicinamento al motore solo elettrico, ovvero come un’alternativa, che soddisfa un feeling ecologico senza troppi disturbi e sacrifici. In gioco ci sono investimenti miliardari.