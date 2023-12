Business class per il restyling della Audi Q8

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uscire da un hangar e ritrovarsi tra jet privati in grado in viaggiare per tutto il mondo nel massimo confort. Inizia così il test drive dell’Audi Q8 restyling, parcheggiata ne Terminal di Aviazione Generale dell’aeroporto di Bologna. Nonostante nessun volo durante il primo contatto su strada, il rinnovato suv dei quattro anelli punta a garantire lo stesso ambiente da “business class” dei jet posizionati in pista. Protagonista di un aggiornamento che ne ha rinnovato l’immagine, a partire dal single frame ampliato e dalle nuove grafiche, ma senza grandi stravolgimenti, la Q8 si conferma l’ideale per chi deve percorrere centinaia di chilometri in totale comodità. Altro punto a suo favore arriva dall’ampia offerta di versioni a gasolio. Al lancio sono disponibili due motori a gasolio e un propulsore a benzina, tutti V6, 3.0 l di cilindrata e con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. La 45 Tdi il 3.0 Tdi eroga 231 cavalli e 500 Nm di coppia e dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 226 km/h. Passando alla versione 50 Tdi, protagonista della nostra prova, la potenza sale 286 cv e 600 Nm. Per lo scatto da 0 a 100 km/h sono sufficienti 6,1 secondi, mentre la velocità massima tocca i 241 km/h. La 3.0 benzina 55 Tfsi arriva a 340 cv e 500 nm. Nel 2024 arriverà la phev. Di serie la trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante che, in condizioni ordinarie, ripartisce la coppia 40:60 tra avantreno e retrotreno ma può arrivare fino al 70% anteriormente e dell’85% posteriormente. Al vertice dell’offerta si posiziona la SQ8 Tfsi con motore V8 4.0 turbo benzina da 507 cv e 770 Nm di coppia. Per tutte cambio automatico CVT, fluido nelle maggior parte delle situazioni ma non tra i più efficaci quando si alza il ritmo.

A bordo ritroviamo l’ambiente della versione precedente con tre schermi e connettività Android Auto ed Apple Car Play.

Esente da critiche la dinamica, grazie anche ad una dotazione di serie che comprende le sospensioni pneumatiche adattive che consentono di variare sino a 90 mm l’altezza da terra della vettura. Se si decide di abbandonare l’asfalto è presente la modalità di marcia offroad, grazie alla quale il controllo elettronico della stabilità aziona una taratura specifica per l’impianto frenante, il sistema di trazione e l’Esc, In aggiunta, entra in azione l’assistenza alla discesa che in presenza di pendenze superiori al 6%. Provata in un percorso misto tra autostrada e collina, la Q8 restyling conferma le sue caratteristiche da viaggiatrice, a partire dall’elevata insonorizzazione di bordo. Nel tratto più guidato abbiamo apprezzato la presenza dello sterzo integrale (optional), in grado di sterzare le ruote posteriori in base all’’andatura. Alle basse velocità agiscono in direzione opposta alle anteriori: il diametro di volta di oltre un metro mentre a velocità elevate l’asse posteriore sterza nella medesima direzione (sino a 1,5°) dell’anteriore migliorando la stabilità. Qualche dubbio invece sul settaggio del cambio automatico, Alta novità arriva da proiettori a Led Audi Matrix Hd con spot laser, che abbiamo particolarmente apprezzato nel tratto collinare al calar del sole.

Per quanto riguarda i prezzi si parte da 91.000 euro per la 45, 93.100 euro per la 50, 94.100 euro per la 55 e circa 120.000 per la SQ8, a cui aggiungere circa 20.000 euro di accessori per la 50 Tdi provata.