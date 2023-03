Business process management: la ricetta italiana per ripensare l'azienda in chiave digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un recente studio di Gartner ci dice che, entro il 2024, il 65% delle applicazioni software aziendali sarà programmato con sistemi low-code e che, entro il 2030, il volume di affari relativo alle piattaforme di sviluppo low-code e no-code (e quindi ambienti che richiedono limitate o addirittura nessuna competenza di codifica di base per scrivere e integrare applicazioni complesse) sarà di 187 miliardi di dollari. Cifre a parte (per altro molto importanti), la terminologia della “vecchia” informatica torna preponetemene di attualità quando si parla di soluzioni di business process management e di automazione a livello industriale, ambito nel quale è specializzata la software house italiana Cualeva con la propria piattaforma DocsMarshal.

Software made in Italy per gestire le imprese

Nata nel 2016, la società bresciana (di Puegnago sul Garda) ha radunato la scorsa settimana clienti, esperti e partner per presentare le tante novità della versione 2023 di DocsMarshal, entrata ora a pieno titolo nel novero delle piattaforme “low code” e costituendo in tal senso una primizia per l'Italia. L'ambito di intervento di questo software è, come detto, il Business Process Management e il conseguente ripensamento dei processi in ottica digitale attraverso la completa automazione degli stessi, senza la necessità di ricorrere a codifica personalizzata ma ricorrendo a una serie di tool integrati aventi il fine di incrementare l'efficienza e la produttività degli impianti aziendali conservando i sistemi gestionali esistenti.

Come funziona DocMarshal

Le peculiarità funzionali introdotte dalla nuova release, come conferma il Ceo di Cualeva, Luca Cavedaghi, rispondono ai fattori di velocità e versatilità mentre il salto in avanti delle performance del software (quantificato nell'ordine del 15%) aumenta la possibilità (condivisa fra gli sviluppatori e le figure di business) di creare applicazioni attraverso interfacce grafiche eliminando la scrittura di codice manuale e la manutenzione del codice sorgente, con un'immediata ricaduta positiva sui costi di implementazione e formazione. Altri pregi dichiarati di DocsMarshal, inoltre, sono la capacità di gestire ed estrarre dati di diversa tipologia grazie al motore di business intelligence integrato e di integrarsi con l'ecosistema applicativo preesistente (sistema Erp in primis, ma anche il sistema informatico del reparto amministrativo e di fabbrica), cui si aggiunge il motore di WorkFlow grafico che permette di automatizzare a 360 gradi qualsiasi processo, facendo leva proprio sulla totale e sinergica compatibilità del software con le diverse tecnologie già presenti in azienda.Chi usa la piattaforma, dalle aziende manifatturiere alle startup In sede di evento, Cualeva ha dato parola anche ad alcuni rappresentanti di aziende che hanno toccato con mano i benefici che una soluzione avanzata di Business Process Management porta in dote a un'organizzazione che sta affrontando il proprio percorso di trasformazione digitale. BLM Group, per esempio, è un produttore affermato a livello mondiale nel campo delle macchine per taglio laser, curvatubi e sagomatubi ad alta precisione ed elevate prestazioni, e utilizza DocsMarshal quale supporto per le diverse fasi del ciclo produttivo attraverso la pianificazione di risorse e la gestione completa delle attività richieste, dall'installazione alla manutenzione. IlGruppo Policlinico di Monza, invece, ha adottato la piattaforma per integrare e semplificare i processi amministrativi e clinici con la progettazione di un modello organizzativo che prevede l'estensione dei processi di cura anche fuori dalle mura dell'ospedale. Econocom-Asystel Bizmatica, infine, ha investito su DocsMarshal per l'ottimizzazione delle prestazioni relative ai processi di inserimento dei documenti per le pratiche energetiche attraverso la completa automazione di questa attività.