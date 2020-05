Business sanificazione Svolta per 180 imprese della provincia di Lodi

Intervento di sanificazione curato dalle squadre Pulinet

In condizioni di normalità, spiegano dall’azienda, se si adotta un sistema di pulizie adeguato non servono disinfezioni costanti: «Ne bastano tre o quattro all’anno – continua Colombo -. Ma oggi siamo in totale emergenza, alle prese con un virus su cui c'è ancora molto da scoprire. Per questo il primo consiglio ai datori di lavoro è non tanto di moltiplicare le sanificazioni, quanto di adottare tutti gli accorgimenti per prevenire possibili ricontaminazioni, una volta che i locali sono stati sanificati». Il boom di richieste per le sanificazioni non basta comunque a bilanciare il crollo dell’attività di cleaning tradizionale. Che per Pulinet è determinato per esempio dal fermo nell’alta moda milanese.

Oltre alle sanificazioni di aziende e uffici, anche il Lodigiano sta facendo la sua parte per far fronte all’esplosione di richieste di gel igienizzanti.

Alla ICR Industrie Cosmetiche Riunite di Boffalora d’Adda, azienda leader in Italia nella profumeria selettiva, 2 delle 18 linee sono state trasformate per la produzione semiautomatica di gel igienizzanti per la pulizia delle mani, con 20mila pezzi donati ai quattro ospedali provinciali (quelli di Lodi, Casalpusterlengo, Codogno e Sant’Angelo): «Avevamo il vantaggio di avere già l'alcool, di cui oggi c’è grande scarsità. Una volta verificato con l’azienda ospedaliera che l’approvvigionamento di gel igienizzanti era effettivamente una necessità, abbiamo adattato la produzione», spiega il presidente di ICR, Roberto Martone. Ai primi 20mila pezzi decisi in proprio si sono aggiunti i 200mila prodotti con Bulgari, partner industriale di ICR, e donati agli ospedali di tutta Italia.

Ora la produzione potrebbe diventare stabile: «Visto che questo prodotto sarà molto richiesto, stiamo pensando di destinargli una linea automatica – continua Martone -. Ci serviranno alcuni mesi per implementare l’attività». Nel 2019 dalla ICR erano usciti 85 milioni di flaconi di profumi destinati a tutto il mondo: «Il mercato è crollato, le esportazioni registrano rallentamenti fortissimi – conclude Martone -: in questo momento lavoriamo su tre giorni alla settimana, e la produzione del 2020 lascia prevedere un taglio del 40%».