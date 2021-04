Buti (Ue): Next generation è un cambio di passo, controllo semestrale dei risultati

Guttenberg: solo un primo passo

Una consapevolezza collettiva potrebbe essere utile perché Next Generation Eu sia davvero l’apertura di una nuova fase. Oggi «è uno strumento limitato nel tempo e nelle risorse», ha spiegato Lucas Guttenberg, economista al Jacques Delors Institute di Berlino, che pure crede possa diventare «un primo passo verso una politica fiscale comune»: in passato, ha precisato, non sarebbe risultato possibile, sarebbero sorte obiezioni di ogni tipo. Anche in futuro «occorreranno discussioni politiche, e anche giuridiche, ma in politica quello che è stato fatto una volta, può essere fatto più volte».

In gioco il futuro dell’Unione

Molto dipenderà proprio da come sarà applicato il piano. «Dal successo dei piani nazionali, e soprattutto da quello italiano, che è il più grande, dipenderà il futuro dell’Unione Europea», ha detto Buti, precisando che anche nella futura, possibile discussione sul patto di stabilità sarà determinante «la fiducia reciproca dei Paesi membri che dipenderà dall’attuazione dei piani nazionali».

Merler: Italia beneficiario netto

L’Italia avrà quindi un ruolo importante, ma il piano potrà aiutarci. In un paese che soffre - ha spiegato Silvia Merler, economista alla Algebris Investments - di bassa crescita, legata anche al forte debito pubblico, ma anche di una limitata volontà politica a intervenire strutturalmente (a causa, sostanzialmente della volatilità politica del Paese), il piano introduce «politiche strutturali, di lungo periodo, che mitigano il problema storico che abbiamo». Così come mitiga il peso del debito «il fatto che l’Italia diventa un beneficiario netto» dell’Unione europea. In questo senso, il Paese diventa più appetibile dal punto di vista degli investitori.

Sapelli: coinvolgere le piccole e medie imprese

È importante però - ha concluso l’economista e storico Giulio Sapelli - che il tasso di crescita economica superi quello dell’indebitamento (o il tasso di interesse, come ha suggerito Buti). In questo senso il piano, che porterà a una «centralizzazione capitalistica e anche burocratica», accompagnata da una disgregazione delle politiche in Spagna, Francia, Germania e Italia, coinvolga le piccole e medie imprese. «Il piano non le rende protagoniste», ha spiegato, mentre «governare l’economia dall’alto è molto difficile». Anche perché, ha spiegato, l’Europa con il Recovery Plan entra nel mondo dell’economia regolata senza uno stato di diritto, senza una costituzione europea e con paesi dal diverso potere.