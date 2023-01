Buy back, ecco perché banche e grandi aziende investono miliardi per comprare le proprie azioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche con i bilanci del 2022 una parte consistente degli utili delle medie e grandi società quotate in Europa, per non parlare di quelle di Wall Street, sarà destinata ai buy back. Decine e decine di miliardi, che potrebbero essere destinati a finanziare la crescita anche tramite acquisizioni o assegnati ai soci come dividendo, verranno destinati al riacquisto di azioni proprie. Perché? E chi ne sono i principali beneficiari?

La storia dei buy back, come tutte quelle relative alle innovazioni (buone...