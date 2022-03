Buy now pay later, Scalapay si allea con la piattaforma globale di Shopify

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Scalapay si allea con Shopify per scalare la sua presenza internazionale. La start up italiana del “b uy now pay later” entra infatti a far parte della piattaforma di pagamenti di Shopify, per permettere a sempre più merchant di offrire la possibilità di acquistare beni e servizi in tre rate e senza interessi ai propri consumatori.



L'ingresso nella piattaforma prevede l'integrazione di Scalapay tra i sistemi di pagamento offerti in fase di checkout da Shopify e consentirà ai venditori che attiveranno il servizio di fornire un'esperienza di pagamento senza intoppi e di far crescere così le proprie vendite.

Loading...

Nata nel 2019, Scalapay è un unicorno italiano che ad oggi ha raccolto oltre 700 milioni di dollari di finanziamenti a una valutazione superiore al miliardo di dollari. Shopify è player globale nella fornitura di infrastrutture It per il commercio che offre strumenti per avviare, gestire e far crescere un'attività imprenditoriale di qualsiasi dimensione.

Quello del “buy now pay later” è un trend in ampia crescita, confermata anche dai dati. Secondo una recente indagine targata Shopify, il 60% degli italiani viene influenzato dalla possibilità di pagare a rate nel momento in cui sceglie di acquistare o meno un prodotto o un servizio . Tra agosto e ottobre 2021, la quota di negozi Shopify che offrono piani di pagamento dilazionato è aumentata del 57% rispetto ai tre mesi precedenti .

In linea con la filosofia del Bnpl Scalapay abilita per gli utenti la possibilità di fare un acquisto piacevole e di qualità, avendo, però, la possibilità di dilazionarne il pagamento in tre tranche senza interessi. Per il merchant offrire la possibilità di pagare a rate aumenta il carrello medio del 48% e il tasso di conversione dell'11%. Inoltre, favorisce la fidelizzazione dei clienti esistenti e l'acquisizione di nuovi.