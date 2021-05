Buyback, le 10 società più «generose» con i soci

3' di lettura

Riacquistare azioni proprie per remunerare i soci e stabilizzare (o magari sostenere) le quotazioni di Borsa. La pratica del buyback spopola da anni a Wall Street, raggiungendo in alcuni casi anche dimensioni per certi versi «patologiche», ma avanza anche nel Vecchio Continente, o almeno avanzava prima della pausa forzata dettata dalla pandemia. In questo inizio 2021 si intravedono però segnali di ripresa interessanti di questa tendenza bruscamente interrotta, che nell’arco del prossimo triennio...