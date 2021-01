Buzzi ancora sugli scudi in vista piano Biden su infrastrutture

La società realizza oltre la metà del proprio ebitda negli States e così potrebbe essere in prima linea per sfruttare piani di investimenti sul settore infrastrutture in agenda dei Dem

Un'altra seduta sugli scudi per Buzzi Unicem che guida i rialzi nel listino principale. A spingere gli acquisti il possibile piano infrastrutturale che potrebbe essere approvato negli Stati Uniti dalla nuova amministrazione Biden, dopo la vittoria in Georgia dei due seggi democratici in Senato che consente ai Dem di raggiungere 50 seggi su 100 e quindi, considerando il voto della vice-presidente, Kamala Harris, di avere il controllo del Congresso. A beneficiare del piano, in primis Buzzi Unicem che realizza il 55% dell'Ebitda negli Usa. «I democratici hanno già presentato un piano

infrastrutturale (Moving Forward act) approvato dalla Camera a luglio 2020 poi però bocciato dal Senato (allora controllato dai Repubblicani)», ricordano gli analisti di Equita. Il piano prevede investimenti totali per 1,5 miliardi in 5 anni focalizzati su strade, ponti, porti, sistema ferroviario, energia pulita, scuole e broadband service con un incremento della spesa annuale federale nelle infrastrutture di circa il 42% rispetto all`attuale piano in scadenza a fine 2021. Secondo Equita, i titoli più esposti a un eventuale piano infrastrutturale negli Usa nel settore materiale per costruzioni sono, appunto, Buzzi Unicem che genera il 55% dell'Ebitda (nel 2019) e sarebbe quindi il principale beneficiario del piano, Cementir (-1%), che realizza il 9% dell'ebitda di gruppo negli Usa. Nel settore costruzioni, scrive Equita, «riteniamo che Webuild (+2,96%) che attraverso Lane genera il 20% del fatturato (2019) possa beneficiare del piano infrastrutturale essendo particolarmente esposto agli investimenti in ponti, autostrade e ferrovie». Inoltre, come potenziale beneficiario c'è anche Trevi (+3,5%) che in Nord America genera il 22% dei ricavi. Ancora, vanno tenuti presente i benefici per Prysmian (+1,5%), che in Nord America genera il 35% dell`Ebitda di gruppo e Cnh Industrial (-0,36%) la cui divisione construction equpment nel 2019 ha generato il 10% del fatturato di gruppo (di cui il 50% negli Usa), ma solo il 3% del margine operativo. Infine, da monitorare Interpump (+0,6%) che genera poco meno del 30% dei ricavi in Nord America.

