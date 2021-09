Buzzi in coda al listino, pesano downgrade Exane e rincaro prezzi energia

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Buzzi ancora sotto pressione a Piazza Affari, dopo che in apertura il titolo era finito in volatilità a -7%. Sul gruppo di costruzioni pesa il report emesso da Exane che ha tagliato il rating del gruppo di costruzioni da outperform a neutral e fissato il nuovo target price a 24,5 euro. Una mossa che arriva, in ogni caso, dopo che il titolo ha ceduto oltre il 5% dallo scorso 2 settembre, giorno in cui ha imboccato la parabola discendente.

In una presentazione a Borsa Italiana, il gruppo ha ribadito la guidance 2021 che vede un Ebitda ricorrente probabilmente non superiore a quello del 2020, un impatto negativo dai cambi così come il nodo dei costi più elevati dell'energia e dell'anidride carbonica. Preoccupazioni che accomunano ovviamente anche altri grandi operatori del cemento in Europa come Heidelbergcement, che sulla Borsa di Francoforte perde oltre l'1%. In tutta Europa i prezzi di elettricità e gas sono esplosi e il trend, che si ripercuote soprattutto sulle imprese energivore (tra cui ci sono i cementifici), dovrebbe proseguire almeno fino a fine anno.

Loading...