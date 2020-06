Buzzi corre in Borsa, il calo della domanda Usa è inferiore a quanto temuto

Secondo 'associazione americana di settore Pca la domanda di cemento è rimasta sostenuta e non sembra scontare significativi impatti negativi

Buzzi Unicem positiva a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo guadagnano oltre due punti percentuali. Le quotazioni beneficiano delle indicazioni pubblicate dall'associazione americana del settore Pca, che prevede che l'impatto della pandemia Covid-19 nel secondo trimestre dell'anno sarà decisamente inferiore a quanto temuto in un primo momento. Secondo l'associazione, infatti, a eccezione delle aree più colpite dal virus la domanda di cemento è rimasta sostenuta e non sembra scontare significativi impatti negativi.

Gli analisti di Mediobanca notano ad esempio che per il Texas («mercato chiave per Buzzi Unicem») la previsione è tra un calo dei consumi del 5% e un andamento invariato. Complessivamente per gli Stati Uniti la stima è di una flessione dei consumi di cemento del 4,3% nel 2020, seguita da un rialzo dell'1,7% nel 2021. La presenza di Buzzi nel settore del cemento per pozzi di petrolio «è un fattore che può portare la società a fare lievemente peggio delle stime Pca - conclude Mediobanca - ma complessivamente queste indicazioni sono rassicuranti per un mercato che vale il 50% dell'ebitda del gruppo».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)