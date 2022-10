Buzzi al top da un mese, Ubs scommette sul buyback

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Buzzi Unicem è ai massimi da metà settembre, quando tornò nel FTSE MIB, sfruttando i giudizi di Ubs secondo cui il titolo è molto sottovalutato. Secondo gli analisti, la valutazione attuale è molto interessante (tra 1,8 e 3,1 volte l'ebitda 2023 a seconda dei metodi di calcolo) mentre normalmente i multipli del mercato americano, da cui verrà il 56% dell'ebitda 2023, sono più elevati. Secondo gli analisti un fattore di risalita del titolo potrebbe essere il programma di acquisto di azioni proprie (su massime 12 mln di azioni per un ammontare fino a 200 mln di euro) una volta che sarà finalizzato il rifinanziamento del debito in scadenza nel 2023.

Quanto al terzo trimestre, Ubs si aspetta un andamento dei volumi complessivamente debole (-7% volumi ma +20% dei prezzi) sia per i lavori di manutenzione a un impianto in Usa sia per il calo dei volumi nell'Est Europa. Anche Bestinver vede il terzo trimestre come caratterizzato da volumi in leggero calo in un quadro complessivo di inflazione dei costi e dei prezzi.