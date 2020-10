Buzzoole chiude un aumento di capitale da 5 milioni L’investimento è stato sottoscritto dal Fondo Italia Venture II di CDP Venture Capital SGR, Vertis SGR e StarTIP di Mo.D.

L’investimento è stato sottoscritto dal Fondo Italia Venture II di CDP Venture Capital SGR, Vertis SGR e StarTIP

2' di lettura

Buzzoole chiude un aumento di capitale da 5 milioni di euro. L’investimento è stato sottoscritto dal Fondo Italia Venture II di CDP Venture Capital SGR, Vertis SGR e StarTIP (gruppo Tamburi Investment Partners). La startup, influencer marketing solution provider in grado di connettere i brand ai content creator attraverso l'utilizzo dell’intelligenza artificiale, è stata fondata nel 2013, collabora con oltre 850 clienti in Europa e vanta uno dei più grandi marketplace di content creator composto da circa 2 milioni di profili.

L’aumento di capitale contribuirà a dare impulso allo sviluppo di un’ampia suite di soluzioni SaaS, dedicata al mercato enterprise e andrà ad integrare il tool Discovery, strumento che consente alle aziende di scoprire e selezionare in autonomia i content creator da coinvolgere in campagna, arricchendolo di un ulteriore add on che faciliterà i brand nel tracciamento delle proprie campagne e quelle dei competitor, spiega la società.

Cdp Venture Capital: 1 miliardo in Fondo Nazionale Innovazione

«Sono particolarmente orgoglioso di questo nuovo aumento di capitale che conferma la fiducia degli investitori in un'azienda che ha guardato sin da subito all'Influencer Marketing con un approccio data & tech driven. Siamo ad una svolta nell'evoluzione del mercato, grazie alla crescente richiesta di soluzioni tecnologiche per la gestione inhouse delle strategie di Influencer Marketing e di modelli consulenziali per soddisfare esigenze progettuali e creative, due approcci che rispecchiano perfettamente l'ampia proposizione di valore di Buzzoole» commenta Gianluca Perrelli, ceo della startup.

«L’operazione permetterà a Buzzoole di accelerare il percorso intrapreso a valle del cambio di traiettoria impresso dalla nuova squadra manageriale, che vede un focus sul mercato italiano e sullo sviluppo di soluzioni SAAS che contribuiranno ad accrescere la scalabilità del modello - osserva Francesca Ottier, responsabile del Fondo Italia Venture II di CDP Venture Capital SGR - Siamo in un momento decisivo per il futuro della comunicazione e dell'informazione, e la capacità di Buzzoole di aver colto rapidamente le opportunità delle nuove dinamiche, accelerando l'implementazione di tecnologie sempre più sofisticate basate sull'Intelligenza Artificiale, ha permesso all'azienda di affermarsi come partner tecnologico di molteplici realtà, generando nuovi modelli di business. Per questo abbiamo scelto di contribuire alla sua crescita».