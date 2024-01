BYD accelera ancora: +62% nel 2023. In attesa dei risultati di Tesla

I piani di espansione

BYD persegue aggressivi piani di espansione globale e in dicembre ha reso noto di avere scelto l’Ungheria per stabilire la sua prima linea di produzione nel continente. Lo stabilimento nella città meridionale di Szeged produrrà veicoli elettrici e ibridi plug-in per il mercato europeo e dovrebbe creare migliaia di posti di lavoro. L’annuncio è arrivato mentre è in corso un’indagine dell’Ue contro le sovvenzioni di Stato ai produttori cinesi, che si tradurrebbero in una maggiore competitività di prezzo tra il 20 e il 30 per cento.

Il rally di Nio: consegne +31% sul 2022

Oggi ha diffuso i dati di vendita anche Nio, marchio premium fra i più cool dell’esercito di case cinesi “anti-Tesla” in lizza per la conquista del mercato europeo. La casa di Shanghai, tra quelle maggiormente indiziate di avere ricevuto un sostegno significativo negli anni, in termini di fondi pubblici, ha consegnato 18.012 veicoli in dicembre, +13,9% rispetto a un anno fa e dato inferiore solo alle consegne in luglio e agosto (la performance è stata decisamente migliore nella seconda metà dell’anno). Nell’intero quarto trimestre Nio ha consegnato 50.045 veicoli, pari a un incremento del 25% rispetto all’anno precedente. La casa fondata a fine 2014 dal ceo William Li e nota per avere utilizzato per prima la tecnica del battery swap, ovvero la sostituzione integrale della batteria invece della ricarica tradizionale, ha consegnato 160mila unità nell’anno che si è appena concluso (contro le 122.486 del 2022, +31%) e 449.594 in totale.

Il marchio, presente sul mercato europeo dal 2021, punta ambiziosamente a diventare uno dei primi cinque produttori mondiali entro il 2030, nonostante la cassa in rosso (con passività per circa 10 miliardi di dollari a fine 2022 e perdite nette per 2 miliardi) e i volumi limitati. Nio non è ancora riuscita a generare utili.

Loading...