La BYD Atto 3 è destinata a vedersela con dei rivali come le versioni elettriche di Hyundai Kona, Jeep Avenger e anche con la Smart #1, il crossover compatto a batteria del marchio cinese di Shenzhen, la cui offensiva in Europa prevede anche la costruzione di diverse fabbriche nel Continente. Può contare su di un motore da 150 kW pari a 204 cv in grado di scattare da 0 a 100 in 7,3 secondi per poi raggiungere i 160 kmh di velocità massima. L’autonomia è di 420 km grazie a un accumulatore da 60,48 kWh che impiega 29 minuti per la ricarica in corrente continua (88 kW) dal 30 all’80%. Studiato per le esigenze degli europei è stato disegnato dal designer tedesco Wolfgang Egger con trascorsi in Audi e in Lamborghini.

