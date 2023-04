La Byd Atto 3 farà da apripista al marchio cinese in Italia. Alimentata da un pacco batterie al ferro-litio-fosfato da 60,48 kW in grado di garantire un’autonomia di 420 chilometri. Degna di attenzione la tipologia di batteria, battezzata Blade Battery. Si tratta di un accumulatore cell-to-pack, non realizzato in moduli da assemblare ma in forma di lame. Il suv cinese elettrico dichiara una lunghezza di 4,46 metri, una larghezza di 1,87 metri, un’altezza di 1,62 metri, un passo di 2,05 metri e un peso in ordine di marcia di 1750 kg. Gli interni sono caratterizzati dal maxi schermo centrale da 15.6 pollici centrale (da 12,8” sulle versioni Active e Comfort) in grado di ruotare di 90 gradi attraverso un comando sul volante o tramite il touch screen. A questo si aggiunge un piccolo schermo da 5 pollici davanti al guidatore, replicando quanto già visto sulla Volkswagen ID.3. Buona la capacità di carico, a partire da 440 litri. Passando alle prestazioni, i 204 cavalli scaricati sull’asse anteriore assicurano un’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 7,3 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente di 160 km/h. Per quanto riguarda la ricarica, la Atto 3 accetta fino a 11 kW in corrente alternata (con 6 ore e 30 minuti per lo 0-100%) e fino a 88 kW in corrente continua (29 minuti per il 30-80% e 80 minuti per lo 0-100%).

