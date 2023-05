Byd, le auto cinesi pensate per gli europei Elettriche, hi-tech e costruite con cura

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Oltre le aspettative. È questo il primo commento dopo una trentina di chilometri al volante della Byd Atto 3. Quinto costruttore cinese di autoveicoli e primo nel settore di quelli elettrificati, ma anche terzo produttore al mondo di batterie, Byd si prepara ad uno sbarco in Italia che vedrà l'arrivo anche della compatta Dolphin e delle berline Seal e Han.

Realizzata sulla piattaforma modulare e-Platform 3.0, la Byd Atto 3 è alimentata da un pacco batterie al ferro-litio-fosfato da 60,48 kW in grado di garantire un'autonomia di 420 km assicurata dall'accumulatore Blade Battery. Si tratta di una batteria cell-to-pack, non realizzato in moduli da assemblare ma in forma di lame e abbinato alla pompa di calore. Il propulsore elettrico 8 in 1 di Byd da 204 cavalli collegato alla trazione anteriore integra l’unità di controllo del veicolo, il sistema di gestione della batteria, l’unità di distribuzione dell’alimentazione, il motore di azionamento, il controller del motore, la trasmissione, DC-DC e il caricabatterie di bordo.

Loading...

Display verticale o orizzontale? Byd risolve il dilemma con lo schermo girevole ed è un'idea furba e originale che accontenta tutti

Stilisticamente la Atto 3 è un insieme di linee già viste, come sempre più spesso accade nel segmento dei suv di segmento C, ma complessivamente il risultato è gradevole. A bordo spicca il maxi schermo centrale da 15,6” centrale (da 12,8” sulle versioni Active e Comfort) in grado di ruotare di 90 gradi attraverso un comando sul volante o tramite il touch screen da dove gestire l'ottimo sistema d'infotainment. A questo si aggiunge un piccolo schermo da 5” davanti al guidatore, replicando quanto già visto sulla Volkswagen ID.3. Dotata di tecnologia Over the Air, proprio durante la presentazione europea della vettura abbiamo atteso circa 30 minuti per completare un aggiornamento che ha aggiunto Apple CarPlay e Android Auto alla dotazione di bordo. Curiosa la scelta delle tasche porta oggetti sui sedili, realizzate con 3 corde tese effetto chitarra in grado di suonare.

Guidata per circa 50 km in un percorso misto tra collina e autostrada, la Byd Atto3 ha mostrato un buon comportamento generale. Complessivamente il giudizio è più che soddisfacente, grazie alla componentistica europea presente come l'impianto frenante sviluppato da Brembo e Bosch. Tra gli aspetti da rivedere il setting degli ammortizzatori votati maggiormente al comfort e la rumorosità durante gli spostamenti autostradali. Non ci è piaciuta la posizione di guida e il comfort è criticabile per la tipologia del sedile scelto, sportivo con poggiatesta integrato, non adatto a tutte le taglie. Prezzi non ancora comunicati ma probabilmente poco superiori a quelle del mercato spagnolo dove si parte da 41.700 euro per la versione Active e si arriva ai 44.700 euro della Design.

La Dolphin, lunga 4.70 metri e rivale dichiarata della Volkswagen ID.3. Sarà ordinabile a giugno a partire da oltre 30 mila euro e potrà percorrere fino a 427 km

Passando alla Dolphin, se il primo contatto su pista è stato troppo corto per fornire informazioni utili, sulla carta sembra un prodotto interessante grazie ai 427 km abbinati ad un prezzo di circa 35 mila euro e tanta tecnologia a bordo. La Seal da 530 cv invece si prepara a sfidare la Model 3, sia come autonomia che come prestazioni.