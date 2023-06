Byd Dolphin: ecco com’è la compatta elettrica cinese da circa 30mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

BYD, acronimo di Build Your Deams, è il colosso cinese produttore di veicoli elettrici che pochi giorni fa ha debuttato in Italia rendendo già disponibili i modelli Atto3 e Han a cui si sono affiancati, in anteprima statica, Dolphin e Seal. E proprio BYD Dolphin è oggetto d'interesse e di cui sono svelati tutti i dettagli.

e-Platform e design Ocean Aesthetics

BYD Dolphin è una compatta del segmento C ed è il primo modello della serie Ocean e il primo ad adottare il concetto di design BYD “Ocean Aesthetics” che le conferisce un look distintivo ed elegante. Infatti, il suo nome non è un caso: le linee dell'auto rappresentano figurativamente e creativamente un delfino. Sono disponibili sette combinazioni di colore. Le dimensioni sono compatte e le proporzioni sono caratterizzate da sbalzi corti e passo lungo. L'auto è lunga 4.290 mm e larga 1.770 mm (specchietti retrovisori compresi), il passo è di 2.700 mm ottimizzato per garantire spazio e comfort a bordo. L’altezza del veicolo raggiunge i 1.570 mm. La base è la piattaforma intelligente e-Platform 3.0 di BYD, la stessa utilizzata per Atto3, e che garantisce la massima efficienza del sistema e l’intelligenza integrata del veicolo. Il gruppo propulsore elettrico 8-in-1 integra l’unità di controllo del veicolo, il sistema di gestione della batteria, l’unità di distribuzione dell’energia, il motore di trazione, il controller del motore, la trasmissione, il convertitore DC-DC e il caricabatterie di bordo. Questa profonda integrazione garantisce un’efficienza del sistema dell’89%.

Loading...

Byd Dolphin: le foto della compatta cinese elettrica Photogallery21 foto Visualizza

Interni: ampio uso di materiali vegani

Dolphin è in grado di accogliere a bordo fino a cinque passeggeri. I sedili sono sportivi e dal design ergonomico realizzati in pelle vegana. Quelli anteriori sono riscaldabili e regolabili elettricamente a sei vie (guidatore) e a quattro vie (passeggero anteriore).I sedili posteriori sono frazionabili nelle proporzioni 60:40 e consentono di ampliare il bagagliaio da 345 a 1.310 litri quando gli schienali sono abbattuti. L'abitacolo di Dolphin dispone di oltre 20 vani portaoggetti pratici e flessibili per gli spostamenti quotidiani. Il bagagliaio può contenere facilmente quattro valigie standard da 20 pollici (50 cm). Il sistema di infotainment è dotato dei protocolli Android Auto e Apple Car Play wireless e con aggiornamenti Over-the-air.

Batteria al litio-ferro-fosfato: l'esperienza quasi trentennale di BYD

La storia di BYD può aiutare a comprendere meglio il motivo delle tecnologie impiegate dal colosso cinese per le sue vetture. Infatti, l'azienda è stata fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili e si è ingrandita fino a vantare oggi un’attività diversificata che comprende la produzione di automobili (dal 2003), il trasporto ferroviario, nuove energie ed elettronica, con oltre 30 impianti industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria e India. Pertanto, il modello Dolphin offre batterie Blade Battery al litio-ferro-fosfato, ciò significa che sono prive di cobalto, utilizzano come materiale catodico il litio-ferro-fosfato (LFP) che offre un livello di sicurezza molto più elevato rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali. LFP, inoltre, ha una stabilità termica intrinsecamente eccellente e, oltre a essere ultra-sicura e durevole, la batteria Blade non scende a compromessi in termini di prestazioni, offrendo un’elevata densità di potenza con il vantaggio di un consumo energetico ultra-ridotto.

Quattro allestimenti e diversi livelli di potenza

La Dolphin offre due tagli di capacità della batteria: subito disponibile è quella da 60,4 kWh al litio-ferro-fosfato e da 44,9 kWh (dal primo trimestre del 2024). Sono quattro gli allestimenti e per ciascuno ci sono delle motorizzazioni ad hoc: la versione Active ha una batteria da 44,9 kWh abbinata a un motore da 70 kW (95 cv) e può essere caricata in corrente alternata fino a 7 kW e in corrente continua fino a 60kW; Boost ha una batteria da 44,9 kWh e motore da 130 kW (176 cv). Rispetto alla Active aggiunge cerchi da 17 pollici e sospensioni posteriori multi-link; Comfort, batteria da 60,4 kWh e motore da 150 kW (204 cv). L'autonomia dichiarata è di 427 km e la ricarica in corrente continua avviene a 88 kW (dal 30 all’80% in 29 minuti), mentre la ricarica in corrente alternata raggiunge un massimo di11 kW; infine, la versione Design ripropone le stesse specifiche tecniche della Comfort aggiungendo il tetto panoramico, il cavo VtoL, i vetri privacy posteriori e la ricarica wireless per smartphone.