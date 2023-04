Byd Dolphin, l’auto elettrica cinese da 35.000 euro e 427 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo suv elettrici cinesi. La Byd Dolphin si prepara a diventare uno dei modelli più venduti del costruttore cinese, grazie alle dimensioni compatte abbinate ad uno spazio a bordo da famiglia e ad una autononomia di 427 chilometri. Realizzata sulla piattaforma e-Platform 3.0. La Byd Dolphin (in italiano delfino) arriverà in Europa nell’autunno del 2023, è dotata di trazione anteriore, ha una batteria Blade con chimica al litio ferro fosfato e tecnologia Cell-to-Pack e si prepara a sfidare la Volkswagen ID.3. Prezzo non ancora comunicato ma indicativamente da 35.000 euro per la versione con batteria da 60 kWh.

Byd Dolphin dimensioni e interni

Quanto è lunga l'auto cinese Byd Dolphin? La compatta asiatica dichiara una lunghezza di 4.290 mm una larghezza di 1.770 mm (con gli specchietti retrovisori aperti), un’altezza di 1.570 mm e un passo di 2.700 mm. Buono lo spazio a bordo per gli occupanti, mentre alla voce capacità di carico si va da 345 litri a 1.310 litri con i sedili sono ripiegati. Sulle versioni top di gamma è presente il tetto apribile panoramico realizzato con vetri grigi a doppio strato ad alta resistenza acustica e termicamente isolati.

A centro plancia spicca lo schermo touch screen girevole, seguendo quanto già visto sulla Atto 3 ma con dimensioni leggermente più compatte. Complessivamente la qualità dei materiali è più soddisfacente, valutata rapidamente durante il primo contatto in pista in Spagna, nonostante qualche caduta di stile. Partendo dal presupposto che si trattava di vetture di pre-serie, da rivedere anche la precisione degli accoppiamenti e la qualità della verniciatura. Provata rapidamente su pista, la tipologia di test scelto dal costruttore cinese (con una lunghezza inferiore al km) ha messo in mostra una certa leggerezza del retrotreno nelle fasi di rilascio.

Byd Dolphin, autonomia e scheda tecnica

La Byd Dolphin ha un'autonomia combinata di 427 km con omologazione Wltp. La potenza di ricarica è di 11 kW CA trifase. Il caricabatterie CC da 100 kW può ricaricare la batteria dal 30% all’80% in soli 29 minuti. La compatta cinese è inoltre dotata di VtoL, quindi la batteria dell’auto può caricare facilmente dispositivi esterni con una potenza erogata di 3,3 kW.

Per caricare le batterie è possibile utilizzare una colonnina a corrente continua (DC) fino a 88 kW di potenza, in alternativa è possibile caricarla in corrente alternata (AC) a 11 kW. Di serie è presente anche una pompa di calore integrata ad alta efficienza di serie. Grazie a questo sistema di raffreddamento e riscaldamento diretto del comparto batterie, l'efficienza termica aumenta fino al 15% in inverno. Questo sistema sfrutta il calore residuo dell’ambiente circostante, della catena cinematica, dell’abitacolo e persino delle stesse batterie garantendo il miglior funzionamento dalle temperature più calde fino a quelle più fredde.