Byd e Autotorino: inaugurato il primo showroom a Milano

BYD e Autotorino hanno inaugurato ufficialmente il nuovo showroom nel cuore di Milano che si affaccia direttamente sul Duomo. Una location dedicata all’innovazione e alla mobilità elettrica presentando. Le due aziende hanno unito le forze per un comune obiettivo: contribuire ad un ambiente urbano a emissioni ridotte.

Byd Seal: la berlina elettrica

L’evento è statp anche l’occasione per (ri)presentare “Seal”: la berlina di segmento D, dinamica e 100% elettrica, che combina un aspetto elegante e sportivo con un elevato livello di comfort e praticità.

Le dimensioni sono generose: lunga 4,8 metri, larga 1,87 e alta 1,46.

Al momento sono disponibili due versioni, a trazione integrale (Excellence) da 390 kW (160 kW all’anteriore e 230 al posteriore) o due ruote motrici (Design) da 230 kW, in quest’ultimo caso, la trazione sulle ruote posteriori. In entrambe le versioni, è presente una batteria da 82,5 kWh che alimenta il motore e garantisce un’autonomia combinata di 520 km con la AWD e 520 km per la RWD (cicli di omologazione Wltp).

Per la ricarica, il caricatore di bordo permette di “rifornire” in AC a 11 kW e in DC fino a 150 kW.

Il prezzo di listino parte 46.890 euro per la versione Design a trazione posteriore e da 49.390 euro per la Excellence a trazione integrale.