Byd è partner ufficiale di Uefa Euro 2024

Byd è il partner ufficiale per la mobilità elettrica di Uefa Euro 2024. La nuova collaborazione è il primo accordo di sponsorizzazione di un produttore di veicoli ecologici della competizione. Una sponsorizzazione che è in linea con l’obiettivo dell’Uefa di organizzare un Euro 2024 il più verde e il più sostenibile di sempre, abbinando l’emozione del calcio con l’impegno per l’ambiente.

Dieci stadi impegnati in Germania fra giugno e luglio

L’Uefa Euro 2024 si svolgerà in dieci stadi in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. In qualità di partner ufficiale, Byd manterrà la sostenibilità al centro della sponsorizzazione, fornendo una gamma di veicoli ecologici per le parti interessate durante il torneo. Presenterà inoltre gli ultimi modelli elettrici e le sue nuove tecnologie in sedi selezionate di Uefa Euro 2024.

Byd in Europa ha una rete di 230 punti vendita in 19 Paesi

Dall’ingresso nel mercato europeo nel 2022, Byd ha creato una rete di 230 punti vendita in 19 paesi europei e lanciando 5 modelli ad altro tasso di ecologia. Nel 2024 il brand introdurrà altri 3 nuovi modelli in Europa, arricchendo così la sua gamma vetture. Inoltre, il sub-brand di Byd, Denza, debutterà in Europa, segnando un’altra tappa cruciale nell’espansione del marchio.

L’obiettivo è la transizione ecologica su scala mondiale

In linea con la visione globale di Byd di raffreddare la Terra di 1°C, il marchio cinese si impegna a rafforzare la propria strategia di localizzazione collaborando con partner di spicco in Europa. Il che servirà a contribuire a facilitare la trasformazione ecologica dei trasporti in Europa, ma non soltanto, favorendo nello stesso tempo anche uno sviluppo il più sostenibile su scala globale.