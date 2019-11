BYD e Toyota in joint venture per sviluppare veicoli elettrici

BYD e Toyota hanno annunciato un accordo per costituire una joint venture per la ricerca e lo sviluppo di veicoli elettrici a batteria (BEV). La

nuova società lavorerà alla progettazione e allo sviluppo di BEV, compresa la piattaforma, e delle sue parti correlate e sarà stabilita in Cina nel 2020, con le due aziende a condividere equamente il 50% del capitale. BYD e Toyota hanno in programma di assumere il personale per la nuova società trasferendo gli ingegneri e i lavoratori attualmente coinvolti nella ricerca e sviluppo dalle rispettive società.