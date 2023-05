BYD lancia Yangwang, il sub-brand premium cinese

In questo modo, la Piattaforma e4 può garantire una maggiore sicurezza, in quanto può controllare il movimento del veicolo attraverso la regolazione in tempo reale della coppia sulle singole ruote. Ad esempio, dopo lo scoppio di uno pneumatico, la centralina è in grado di gestire con precisione l'erogazione della coppia alle altre tre ruote in una frazione di secondo, aiutando il veicolo a fermarsi in modo più stabile e sicuro. Questa funzione dovrebbe ridurre al minimo il rischio di incidenti secondari.

I modelli basati sulla Piattaforma e4 adottano anche una tecnologia impermeabile e di tenuta della carrozzeria che consente ai veicoli di galleggiare sull'acqua grazie al controllo indipendente delle quattro ruote, dimostrando un potenziale di applicazione della tecnologia dinamica superiore rispetto ai veicoli tradizionali.

Piattaforma e4: caratteristiche tecniche

Oltre alla sicurezza, la Piattaforma e4 offre anche prestazioni ed esperienze di guida all'avanguardia. I motori elettrici hanno raggiunto un regime massimo di rotazione di 20.500 giri al minuto e una potenza superiore a 1.100 cv, consentendo l'uso su strada, fuoristrada e in pista.

Grazie alla capacità di erogare coppia positiva e negativa indipendentemente sulle singole ruote, anche se lo sterzo e i freni non funzionano: la Piattaforma e4 consente al suv U8 di frenare da 100 km/h a 0 in meno di 40 metri e di fare un'inversione di marcia in meno di 12 metri di diametro, come un'utilitaria.

Yangwang debutta sul mercato con un suv off-road e una supercar elettrica

All'evento di lancio hanno fatto il loro debutto i due modelli marchiati Yangwang: il suv U8 e la supercar U9, entrambi basati sulla Piattaforma e4 e con prestazioni elevate in condizioni estreme.