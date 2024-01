Byd, i modelli in vendita in Italia e quelli in arrivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Fondata nel febbraio 1995 a Shenzhen in Cina, Byd Company Limited (acronimo di Build Your Dreams, “Costruisci i tuoi sogni”) è una multinazionale cinese nata originariamente come produttrice di batterie. Dopo 28 anni di sviluppo, l’azienda è passata da 20 dipendenti a circa 600.000 persone, con oltre 30 parchi industriali e più di 40 filiali in tutto il mondo.

Byd ha quattro divisioni dedicate alla realizzazione del suo sogno verde di creare un ecosistema energetico a emissioni zero: automobili, elettronica, nuove energie e trasporto ferroviario.

Il comparto automobilistico impiega oltre 290.000 persone, con una forte attenzione all’innovazione. Infatti, a luglio 2023, Bid impiegava oltre 90.000 tra ingegneri e tecnici, aveva presentato domande per oltre 40.000 brevetti e vantava circa 28.000 brevetti depositati. Il brand cinese Byd ha venduto nel 2023 3 milioni di veicoli (+62%) e ha sorpassato Tesla per ora in termini di consegne trimestrali. Il colosso di Elon Musk infatti ha consegnato 484.000 veicoli nel quarto trimestre di quest’anno, un numero superiore alle previsioni degli analisti ma inferiore alle 526.000 di Byd. Punto di forza di Byd è l’elevato livello di tecnologia a 360 gradi, che gli permette una progettazione interna che spazia dalle batterie ai software. Per quanto riguarda la gamma, oltre ai modelli Dolphin, Atto 3, Seal e Han, nel corso del 2024 arriverà il suv da famiglia Seal U con autonomia superiore ai 500 chilometri.

Loading...

Byd Dolphin

Modello più compatto e meno costoso della gamma Byd, sarà in vendita entro il primo trimestre del 2024 a partire da circa 31 mila euro. Lunga 4,29 metri e larga 1,77, offre un bagagliaio di 345 litri espandibile fino a 1.310 abbattendo i sedili posteriori. A bordo spicca il grande schermo touchscreen girevole, mentre alcuni materiali scelti non sono all’altezza del prezzo richiesto. Disponibile con batteria Blade Battery da 60,4 kWh al litio-ferro-fosfato e da 44,9 kWh, raggiunge i 427 chilometri di autonomia con l’accumulatore più spazioso e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. I 310 Nm di coppia e il potente motore da 150 kW (204 cv) garantiscono una spinta costante che permette alla Dolphin di raggiungere la velocità massima di 160 km/h. Le quattro modalità di guida includono le modalità Sport, Normal, Economy e Snow per adattarsi alle diverse condizioni e preferenze di guida. Buona la dotazione Adas.

Byd Atto 3

Realizzata sulla piattaforma modulare e-Platform 3.0, la Byd Atto 3 è un suv di taglia media alimentato da un pacco batterie al ferro-litio-fosfato da 60,48 kW in grado di garantire un’autonomia di 420 km assicurata dall’accumulatore Blade Battery. Si tratta di una batteria cell-to-pack, non realizzato in moduli da assemblare ma in forma di lame e abbinato alla pompa di calore. Il propulsore elettrico 8 in 1 di Byd da 204 cavalli collegato alla trazione anteriore integra l’unità di controllo del veicolo, il sistema di gestione della batteria, l’unità di distribuzione dell’alimentazione, il motore di azionamento, il controller del motore, la trasmissione, DC-DC e il caricabatterie di bordo. A bordo spicca il maxi schermo centrale da 15,6” centrale (da 12,8” sulle versioni Active e Comfort) in grado di ruotare di 90 gradi attraverso un comando sul volante o tramite il touch screen da dove gestire l’ottimo sistema d’infotainment. A questo si aggiunge un piccolo schermo da 5” davanti al guidatore.

Byd Seal

Rivale della Tesla Model 3, la Byd Seal è una berlina lunga 4,8 metri, larga 1,87 e alta 1,46. Dle ue versioni disponibili: a trazione integrale (Excellence) da 390 kW (160 kW all’anteriore e 230 al posteriore) o due ruote motrici (Design) da 230 kW a trazione posteriore. In entrambe le versioni è presente una batteria da 82,5 kWh che alimenta il motore e garantisce un’autonomia combinata di 520 km con la AWD e 520 km per la RWD (cicli di omologazione Wltp). Per quanto riguarda la ricarica, si arriva a 11 kW in corrente alternata e 150 kW in corrente continua. A bordo grande schermo da 15,6” al centro plancia a cui si aggiunge un secondo monitor davanti al guidatore. Completa la dotazione Adas e sul fronte connettività.