Byd, la prima fabbrica di auto elettriche cinesi sarà in Ungheria

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Byd, il leader mondiale di auto elettriche ha confermato che realizzerà la sua prima fabbrica europea: si tratterà del centro di produzione a Szeged, nel sud dell'Ungheria. È la prima volta che uno dei produttori cinesi di veicoli elettrici conferma ufficialmente l'intenzione di produrre nell’Unione Europea a dimostrazione che la Cina si ripromette di sfidare in futuro l’industria automobilistica europea.

Si affiancherà all’altra fabbrica di autobus di Byd

Nessuna tempistica è stato ancora confermata, ma lo stabilimento di Szeged dovrebbe probabilmente entrare in funzione nella seconda metà del decennio, proprio mentre il brand cinese del Build Your Dreams concentrerà le sue aspirazioni in termini di volumi a livello mondiale. Da segnalare che la nuova struttura si affiancherà ad una fabbrica di autobus di Byd che è già da tempo operativa sul territorio ungherese.

Loading...

Byd punta di diventare il numero 1 in Europa

L’amministratore delegato europeo di Byd, Michael Shu, aveva dichiarato all’inizio del 2023 che puntava a diventare il più grande produttore di veicoli elettrici in Europa entro il 2030. Byd ha ora annunciato che costruirà la fabbrica in più fasi. Si prevede che potrebbe creare migliaia di posti di lavoro a livello locale, rilanciandone l’economia e utilizzando gran parte della componentistica sempre a livello locare.

Due brand europei hanno un loro sito in Ungheria

Byd utilizzerà inoltre la sua esperienza nelle catene di fornitura verticali integrate per contribuire a creare un ecosistema il più green possibile. Infine la scelta fatto per il territorio l'Ungheria si basa sulla posizione del Paese nel cuore dell'Europa oltre che per la sua lunga storia di produzione locale avanzataAltri due brand dell’auto europei, Audi e Mercedes, infatti, hanno avviato in Ungheria una loro sede produttiva.

Sono già 230 i rivenditori di Byd in Europa

Byd in Europa è già oggi un brand in crescita visto che può contare su 230 rivenditori in 19 paesi europei che offrono sl mercato cinque modelli. Tre di questi Atto 3, Seal e Dolphin sono già disponibili anche in Italia mentre altri paesi dell’UE si possono acquistare Han e Tang. Si prevede che altri tre modelli Byd arriveranno nel corso del 2024. Non è chiaro quali modelli saranno prodotti nella fabbrica.