Byd, record di vendite per il costruttore cinese

Il costruttore automobilistico cinese Byd ha raggiunto a ottobre 2023 il record di vendite di “Nev” (New Energy Vehicle che si traduce in ibride plug-in ed elettriche) per il sesto mese consecutivo a livello globale. Questo risultato arriva dopo il record di vendite registrato nel terzo trimestre 2023. Dall’inizio dell’anno il brand cinese ha venduto oltre 2,37 milioni di autovetture a basso consumo energetico, superando così i 5,7 milioni di Nev vendute e consolidando ulteriormente il primato del marchio cinese su scala mondiale nel comparto delle auto a nuova energia. Byd ha venduto 301.833 vetture a energia nuova a ottobre 2023, superando per la prima volta la soglia delle 300.000 unità. Il risultato deriva dalle vendite ottenute in 59 paesi tra cui Cina, Regno Unito, Giappone, Corea ed Unione Europea. In particolare, nel mercato europeo, BYD ha lanciato in 19 Paesi europei cinque nuovi modelli di veicoli elettrici e ha aperto più di 170 punti vendita nelle principali città.

Oltre 3 miliardi in investimenti

Punto di forza di Byd è l’elevato livello di tecnologia a 360 gradi, che gli permette una progettazione interna che spazia dalle batterie ai software. Complessivamente, nei primi nove mesi di quest’anno, gli investimenti in Ricerca e Sviluppo hanno raggiunto i 24,938 miliardi di yuan (circa 3,21 miliardi di euro), con un aumento del 129,42% rispetto al 2022, superando di gran lunga l’utile netto ottenuto nello stesso periodo.