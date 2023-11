BYD Seal, la compatta elettrica con gli interni hi-tech

La BYD Seal è una berlina elettrica lunga 480 cm larga 187 e altezza 146 cm con quattro porte e cinque posti all’interno dell’abitacolo. Si caratterizza per una linea bassa e filante dettata soprattutto dall’aerodinamica. Il frontale appuntito si distingue per i due fari affilati e per le prese d’aria inferiori che presentano un sofisticato sistema di illuminazione. Vista lateralmente si nota la nervatura che corre sotto le maniglie delle portiere a filo e la linea ad arco del tetto. Più semplice il posteriore, dove a dare un pò di movimento contribuisce comunque la forma dei fanali raccordati da una striscia a Led. La capacità di carico posteriore è di 402 litri che si sommano ai 53 litri del vano anteriore. La BYD Seal si distingue per la tecnologia Cell-to-Body con la batteria che è è integrata direttamente nel pavimento della carrozzeria dell’auto andando così a creare una struttura a sandwich. Dotata di un accomulatore Blade da 82 kWh con chimica al litio-ferro-fosfato, la BYD Seal è disponibile nella duplice versione a trazione posteriore o integrale con autonomia di percorrenza rispettivamente di 570 e 520 km. L’abitacolo della BYD Seal si presenta al tempo stesso moderno oltre che tecnologico, dal momento che prevede uno schermo che di tipo ruotabile da 15,6 pollici preposto al controllo del sistema multimediale. Dietro al volante è, invece, sistemato un altro pannello da 10,25 pollici che svolge la funzione della strumentazione di bordo. Prezzi a partire da 49.390 euro.



