Byd Seal e Dolphin: la prova su strada: come vanno e come sono fatte le auto elettriche cinesi che sfidano Tesla e Vw

Byd un marchio automobilistico entrato ufficialmente sul mercato italiano presentando quattro auto in circa quattro mesi. Il brand cinese Byd, acronimo di Build Your Dreams, è nato nel 1995, con base a Shenzhen, come produttore di batterie, di cui è secondo produttore mondiale: uno smartphone su cinque ha una batteria con il marchio Byd.

Guardando il business delle automobili, Byd ha esportato i suoi modelli in 53 Paesi. In Europa ha iniziato dalla Norvegia, nel 2021. Attualmente i suoi veicoli completamente elettrici sono in circolazione in oltre 400 città in più di 70 Paesi.

Byd: lo sbarco in Italia

In Italia Byd ha cominciato la sua avventura con il primo “Pioneer store” in piazza Duomo 18, alle spalle della cattedrale, con il gruppo Autotorino. Ne sono attesi altri in aree strategiche: Bergamo e Tavernerio (Como) per la Lombardia, Modena per l’Emilia-Romagna e Tavagnacco (Udine) per Friuli-Venezia Giulia e Veneto.Sono quattro i modelli attualmente nella gamma per l’Italia: il suv compatto Atto3 (prezzi a partire da 41.900 euro) e la berlina di lusso Han (da 70mila euro), a cui sono affiancati la nuova compatta Dolphin (prezzo 30mila euro) e la berlina sportiva coupé di segmento D Seal (da 45-55mila euro).

Byd Seal

Caratteristiche dei modelli Byd

Abbiamo provato i modelli Seal e Dolphin. Tutte le auto della gamma Byd sono accomunate dall’odoszione di una batteria denominata blade battery che si basa sulla tecnolgia LFP, Litio ferro fostafto che offre con costi contnuti alti livelli di sicurezza, durata e prestazioni, grazie anche ad un’elevate stabilità termica eccellente e, cosa significativa per l’ambiente, non c’è cobalto.

A questo si aggiunge, per la prima volta su Seal, la tecnologia Byd Cell-to-Body (CTB), ovvero la batteria diventa elemento strutturale della vettura stessa.