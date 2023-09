Byd Seal U, il nuovo su elettrico. Caratteristiche, dimensioni e autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il suv Seal U spinge l'avanzata della Byd in Europa e, contemporaneamente, allarga in Italia l'offerta del marchio cinese che,così, adesso propone cinque modelli tutti full-electric. Il nuovo suv che sarà in vendita da fine anno deriva dalla berlina Seal e, quindi, origina la prima gamma proposta in Italia dalla Byd.

Byd Seal U, le dimensioni

L'aspetto del nuovo suv ripropone in formato ruote alte i tratti caratterizzanti, specie anteriormente, della berlina da cui riprende il nome abbinandolo alla lettera U, riferendola al termine Utility. Lunga 4,78 metri, larga 1,89 metri, alta 1,67 metri e con un passo di 2,76 metri, la Seal U ha una linea frutto del centro stile Byd guidato da Wolfgang Egger in passato a capo di quelli Alfa Romeo, Audi e Lamborghini (tanto per citarne alcuni) che determina una personalità muscolosa ma elegante. Le generose dimensioni della carrozzeria determinano un interno spazioso. L'arredamento dell'abitacolo, disegnato da Michele Jauch Paganetti in passato responsabile dell'interior design di Mercedes, è moderno e funzionale e ripropone come sulle altre Byd il display rotante del sistema d'infotainment, in questo caso da 15,6”. La taglia robusta della Seal U ha permesso di conciliare l'ampiezza dell'abitacolo con quella della zona di carico, la cui capacità base è di 552 litri.

Byd Seal U, batteria e autonomia

Come tutte le Byd anche la Seal U utilizza tecnologie, quasi completamente sviluppate e prodotte in casa, compresi i semi-conduttori. A partire dall'architettura Cell-to-Body che integra completamente la batteria della serie Blade del tipo cell-to-pack, realizzata in moduli a forma di lama che determinano un layout piatto e allungato, facendo diventare la pila un elemento strutturale. Per la Seal U ne sono previste di due tipi: una da 71,8 kWh per la versione Confort e una da 87 kWh per la variante Design che alimentano un motore elettrico con 218 cavalli e assicurano, rispettivamente, autonomie di 420 e 500 chilometri. Le pile si possono ricaricare dal 30 all'80% anche in corrente continua con impianti fino a 115 kW nel caso della meno capiente e fino a 140 kW in quello della più capiente, ma sempre in meno di mezz'ora. La Seal U imbarca anche le tecnologie della guida semi-assistita di livello 2 e la funzione per cedere energia a device esterni.

Byd Seal U, i prezzi

Poco prima del lancio della Seal U sarà commercializzata in Italia la berlina Seal nelle versioni Design monomotore con 313 cavalli a trazione posteriore con batteria da 82 kWh ed Excellence bimotore con 530 cavalli e trazione integrale con batteria da 80 kWh. In entrambi i casi la ricarica dal 30 all'80% con impianti da 150 kW si effettua 26 minuti. Le due Seal promettono autonomie che spaziano da 520 a 570 chilometri e sono in vendita a prezzi che partono da 47.000 e da 49.000 euro.

