BYD supera VW nelle vendite cinesi del primo trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Nel primo trimestre BYD è stato, per la prima volta, il marchio automobilistico più venduto in Cina. Il produttore di veicoli elettrici ha superato Volkswagen, che deteneva la maggior quota di mercato in Cina dal 2008, con oltre 440.000 consegne secondo i dati dell’industria automobilistica rilasciati da Bloomberg. Le vendite di veicoli a marchio VW hanno totalizzato 427.247 unità nel Q1, con i veicoli elettrici che rappresentano solo il 6%.

Il presidente di BYD Wang Chuanfu aveva dichiarato il mese scorso che il brand mirava a superare Volkswagen entro la fine dell’anno. BYD ha venduto 1,86 milioni di veicoli nel 2022, più di quanto non abbia fatto nei quattro anni precedenti messi insieme. Inoltre ha rappresentato due vendite di auto new-energy su cinque in Cina nel primo trimestre. “BYD è molto, molto forte. Alla fine però non tutto riguarda il volume. Vogliamo avere un business di successo, ed è più importante essere il miglior Gruppo internazionale qui in Cina” ha dichiarato il CEO del gruppo VW Oliver Blume al recente Salone dell’auto di Shanghai.