Byd, utili boom e titolo alle stelle. Cresce l’export

Per le azioni del costruttore cinese di auto elettriche Byd miglior performance in nove mesi alla Borsa di Hong Kong (+6,73%) dopo la pubblicazione di utili preliminari record per il terzo trimestre. L’intero settore delle auto in Cina, da Geely a Saic, ha beneficiato dell’effetto traino, anche se non nella stessa misura.

I profitti netti della casa di Shenzhen hanno toccato quota 11,5 miliardi di yuan (1,6 miliardi di dollari), rispetto ai 5,7 miliardi di yuan dell’anno precedente. Raddoppiati. Gli utili nei nove mesi terminati il 30 settembre sono compresi tra 20,5 e 22,5 miliardi di yuan (3,8 miliardi di dollari), ben oltre l’utile netto per l’intero 2022, pari a 16,6 miliardi di yuan. Proprio questa sera dopo la chiusura di Wall Street sono attesi i conti di Tesla.

Corre il titolo alla Borsa di Hong Kong

Le azioni Byd sono aumentate fino al 7,5% nelle contrattazioni mattutine, il guadagno più significativo su base intraday dal 12 gennaio. La performance dall’inizio dell’anno è salita al +28%. La società fondata e guidata dal ceo Wang Chuanfu ha attribuito questi risultati finanziari alle vendite record, nonostante la concorrenza, che Byd sta contrastando con maggiori risparmi sui costi e guadagni di efficienza.

Una delle migliori armi nell’arsenale di Byd è la produzione delle batterie (è il secondo produttore mondiale dopo il colosso cinese Catl e davanti ai coreani di Lges) che alimentano le sue auto elettriche e ibride, nonché alcuni dei chip. In questo modo Byd si assicura un maggiore controllo sulla catena di approvvigionamento e un’azione più efficace sul controllo dei costi.

Testa a testa con Tesla sulle vendite

Nei tre mesi fino al 30 settembre, Byd è riuscita a vendere quasi lo stesso numero di veicoli a batteria di Tesla, restando indietro di soli 3.456 veicoli rispetto alla casa automobilistica statunitense guidata da Elon Musk.