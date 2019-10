Bye bye Bercow: lascia il grande nemico di Brexit

Oltre il successo web

Conservatore schierato per il no all’uscita dalla Ue, Bercow è diventato fenomeno web con il video virale in cui grida ai deputati «Order!, order!». Video divertente ma che non spiega quanto questa faccia da teatro inglese abbia dato fastidio alla Brexit.

Lo speaker Tory che in questi anni ha sospeso l’iscrizione al partito per prassi istituzionale, è stata la bestia nera dei Brexiteer, scrivono i giornali inglesi. In effetti, nonostante il ruolo contraddistinto da equidistanza, Bercow ha gestito i lavori parlamentari per l’apporovazione dell’accordo sul ritiro dalla Ue in modo da scoraggiare decisioni frettolose.

Muro contro i leader

L’ex premier Theresa May aveva fretta, Bercow l’ha fermata in vari modi, soprattutto non le ha permesso di presentarsi al parlamento per il terzo voto sull’accordo che il suo governo aveva raggiunto con la Ue: a Westminster May era stata bocciata già due volte, il 18 marzo Bercow non le ha concesso la terza chance.

Lo speaker celebrità è stato il muro contro cui hanno sbattuto la cocciutaggine e l’arroganza dei leader di questi anni. Con l’attuale premier Boris Johnson, sono stati fuochi d’artificio, e non poteva essere altrimenti. Da quando è diventato primo ministro a posto della signora May, Johnson ha puntato subito Westminster, vero ostacolo ai suoi sogni di veloce addio alla Ue «pena la morte in un fosso»: il neopremier ha cercato di rimuovere l’ostacolo in modo muscolare, chiedendo e ottenendo dalla regina la sospensione del parlamento, decisione poi annullata dalla Corte Suprema.

Avversario naturale del premier

Bercow è stato garante e custode del potere legislativo a cui i vari governi hanno tentato di sottrarre il controllo del processo di ritiro dall’Unione europea. Johnson ci ha provato (e ha fallito) in modo eclatante. Nelle ultime due settimane di coabitazione, i due nemici che si detestano istituzionalmente - non si sa se anche personalmente - hanno chiuso in bellezza.