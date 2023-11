Italia in crisi demografica: i giovani e le donne emigrano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bye bye Italia. Negli ultimi 18 anni la comunità degli italiani residenti all’estero è aumentata del 91%, sfiorando i 6 milioni: le donne sono cresciute del 99,3%, i minori del 78,3% e gli over 65 del 109,8%. Le partenze per espatrio sono salite del 44,9%. E sono i giovani gli expat per eccellenza: ben il 44% degli 82mila espatriati nel 2022 (diretti al 75,3% verso l’Europa) sono italiani tra i 18 e i 34 anni, aumentati del 2% rispetto al 2021, nonostante per questa motivazione si sia registrato un calo generale del 2,1% (-1.767) nelle iscrizioni all’Anagrafe degli italiani all’estero e nonostante i numeri non siano tornati ai livelli prepandemici. Come se la decisione di lasciare il Paese venisse presa con meno spavalderia e più preoccupazione.

Di «grave questione giovanile di cui farsi carico» parla esplicitamente il Rapporto italiani nel mondo 2023 della Fondazione Migrantes presieduta da monsignor Gianfranco Perego, presentato oggi a Roma con la partecipazione del presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi, il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, e Mauro Magatti, sociologo ed economista dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’Italia nel mondo cresce: 5,9 milioni gli iscritti all’Aire

Al 1° gennaio 2023 i connazionali iscritti all’Aire erano 5,93 milioni, il 10,1% dei 58,8 milioni di italiani residenti entro i confini nazionali. Il 23,2% (oltre 1,3 milioni) ha tra i 35 e i 49 anni; il 21,7% (più di 1,2 milioni) ha tra i 18 e i 34 anni, i minori sono più di 855mila (14,4%). Il 19,5% (oltre 1,1 milioni) ha tra i 50 e i 64 anni, mentre gli over 65 anni sono il 21,1%. Il cammino è inverso: si gonfia il Paese fuori (+2,2% in un anno, +127.350 unità), si svuota quello dentro (-132.405 persone, -0,2%). La pandemia ha soltanto rallentato il fenomeno: le iscrizioni all’Aire aumentavano con un ritmo verso il 3% annuo, circa 150mila in più ogni dodici mesi. Ma ormai «la mobilità - si legge nel documento - è per l'Italia un fenomeno strutturale alla sua dinamica economica, sociale e culturale, in quanto continua e permanente». Dal 2006, anno della prima edizione del Rapporto Italiani nel Mondo – a oggi, la presenza degli italiani residenti all'estero è aumentata del 91 per cento.

Dal 2020 persi oltre 790mila residenti

Parallelamente, tutte le Regioni presentano popolazioni residenti in decrescita. In cima alla classifica, guardando ai valori assoluti, ci sono la Toscana (oltre 25mila residenti in meno), il Veneto (-16mila) e la Lombardia (-14 mila). Solo Campania e Sicilia marciano debolmente in direzione opposta, con la prima che annovera quasi 1.500 residenti in più e la seconda con quasi 500. Dal 2020, l'Italia ha perso oltre 790mila residenti e proprio la Campania (-2,1%), la Calabria (-2,8%), a Sardegna (-2,3%) e le Marche (-2,1%) registrano le percentuali più alte rispetto al livello nazionale (-1,3%). La Sicilia, invece, dal 2020 ha perso l'1,5% della sua popolazione residente.

Le due “falle” del Paese

Il Rapporto identifica due “Italie”: una che «si perde tra spopolamento, longevità, crisi demografica e sfiducia diffusa»; l’altra che invece all'estero «si rinvigorisce sempre più aumentando le sue dimensioni e la sua forza e accrescendo la sua complessità». Nel tempo, si è ridotta la quota degli italiani residenti all’estero di origine meridionale: era il 58,5% nel 2006 contro il 31,2% del Nord; è il 46,5% oggi, contro il 37,8% del Nord. Nell’ultimo decennio, in particolare, le partenze dal Centro-Nord sono diventate importanti. Ma spesso la mobilità interna precede quella verso l'estero. L’itinerario parte dal Mezzogiorno per dirigersi prima nel Settentrione e poi all’estero.