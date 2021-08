Byredo lancia la prima linea di make up e conquista la Rinascente Milano

1' di lettura

In occasione della sua prima collezione di make-up, Byredo è protagonista alla Rinascente Milano in piazza Duomo. Fino al 16 agosto, infatti, le vetrine del department store milanese sono colorate con la nuova collezione nata in collaborazione con la make-up artist Isamaya FFrench.

Lavorando in collaborazione, Ben Gorham – fondatore del brand internazionale di fragranze di lusso, candele e creme per il corpo - e FFrench hanno pensato a un trucco senza confini di genere e identità composto da ingredienti clean e naturali.

Byredo make up, distribuito da Olfattorio per l'Italia, è disponibile in esclusiva alla Rinascente Duomo di Milano, piazza Duomo e alla Rinascente Roma, via del Tritone.