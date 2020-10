«C’è acqua sulla Luna», l’annuncio della Nasa. La scoperta grazie a Sofia, telescopio volante

Quindi acqua vera, diciamo così, non minerali che contengono acqua o ghiacci compositi, da cui in linea di principio si potrebbe estrarre l'acqua. È la prima volta che viene confermato in modo così definitivo e poteva farlo solo questo strano telescopio volante, che osserva appunto nelle lunghezze d'onda infrarosse.

Sarà possibile coltivare sulla Luna?

Altra precisazione: spesso è associata la presenza di acqua con la questione vita, ma è un trucco dei media, ci vuole ben altro per avere la vita su un satellite o pianeta, e non sappiamo nemmeno bene come si sia mai formata qui da noi. Eppure, la presenza di acqua è fondamentale, intanto, per il sostentamento degli umani che andranno sulla Luna, ma anche per i tanti usi che se ne potranno fare, e questo è anche più importante.

La presenza di acqua in relativa abbondanza permetterebbe infatti coltivare piante sia per mangiarsele che per utilizzare la capacità che qui sulla Terra stiamo trascurando assai: assorbire il CO2 e regalarci ossigeno, e inoltre dall'acqua si può ricavare anche un carburante naturale per i razzi da mandare su Marte, l'idrogeno.

Ritorno sul satellite nel 2024

Portarla dalla Terra è impensabile per i costi che avrebbe e per le difficoltà inerenti: arrivare sulla luna con 1 chilo di qualcosa, un litro di acqua pesa un chilo, costa tante decine di migliaia di euro. Se sulla Terra quindi l'acqua è un elemento prezioso figuriamoci nello spazio, basta pensare che nella Stazione spaziale internazionale, Iss, viene riciclata, purificandola, anche l'acqua contenuta nelle urine.

La prima donna e il primo astronauta del millennio a posare i piedi sul satellite arriveranno nel 2024 e non al polo sud della Luna, ma lì potrebbe andare il primo insediamento umano sul nostro satellite, ecco il punto. Insomma, l'acqua è una grande risorsa per diversi motivi e applicazioni diverse e aver capito che ce ne è disponibile direttamente, questo è il punto, anche se non facilmente è una bella scoperta, anche se non sconvolgente come Nasa vorrebbe, ma i nostri lettori oramai sono diventati smart.