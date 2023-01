C'è anche l'Umbria fra i “Best in Travel” di Lonely Planet

Umbria, Kuala Lumpur (Malesia) per il suo cibo di strada, Fukuoka (Giappone) per il ramen di Hakata, Lima con le sue cevicherías in cui gustare pesce fresco e il suo cibo di strada tra anticuchos e tamales, il Sudafrica e Montevideo (Uruguay): sono queste, secondo la pubblicazione con cui la famosa casa editrice australiana suggerisce il meglio dell'anno in tema di viaggi Lonely Planet, le sei destinazioni più interessanti da visitare nel 2023 per gli amanti della buona cucina. Nella categoria “sapori” c'è dunque un pezzo di Italia grazie a una Regione che (si legge nel “Best in Travel”) vanta arte, tesori e delizie culinarie a non finire ed è molto meno affollata della vicina Toscana. Il consiglio è partire da Perugia e puntare agli eventi dedicati al 500esimo anniversario della morte del Perugino, uno dei principali esponenti del Rinascimento.

