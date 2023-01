C’è carenza di beni “indiretti”, un vademecum per mantenerne il controllo

La razionalizzazione degli acquisti attraverso l’utilizzo di nuove metodologie e strumenti è però solo una delle azioni evidenziate come prioritarie dal campione di manager intervistati per rispondere alla richiesta di fare più con meno e di contribuire allo sviluppo sostenibile dell’impresa per cui lavorano. Migliorare l’integrazione e la comunicazione con tutti i reparti aziendali, per esempio, è un’esigenza che nasce dal fatto che più di un’impresa su quattro (il 28%) non consolida con sistematicità le esigenze e non riduce l’efficienza dei processi di acquisto a causa dell’incapacità di quantificare ex-ante i fabbisogni di materiali indiretti. In generale sono latenti in pressoché tutte le imprese sia un’approfondita pianificazione, sia una radicata sensibilità in merito all’approvvigionamento dei materiali indiretti.

Utilizzare la tecnologia come leva strategica, anche per la formazione del personale dell’ufficio acquisti, è un’altra esigenza sentita. Se il 27,2% delle imprese del campione intende investire nella digitalizzazione di processo (Industry 4.0 e Internet of Things), il 15,1% vorrebbe investire nella digitalizzazione delle relazioni con i fornitori. Ma se l’utilizzo di piattaforme di e-procurement è apprezzato per i vantaggi promessi (migliore controllo dei costi di acquisto, misurazione delle prestazioni attraverso Kpi), il 74% del campione analizzato non adotta al momento cosiddetto Vendor-managed inventory, precludendosi benefici quali la minore complessità di gestione dei processi di procurement e la maggiore produttività.

A completare il vademecum per i responsabili acquisti, due ultime azioni da assumere come punti fermi della strategia e della filosofia aziendale: garantire e misurare la sostenibilità della catena di approvvigionamento in un contesto in continua evoluzione e monitorare ed ottimizzare la rete di fornitura.

Nel primo caso fa ben sperare il fatto che il 22,5% del campione dichiari di monitorare con costanza il consumo di energia rinnovabile della propria azienda, il cui utilizzo costituisce una priorità strategica per oltre un terzo delle imprese intervistate. Nel secondo, è invece indicativo come solo il 35,6% delle aziende affermi di gestire al massimo dieci fornitori MRO, confermando la tendenza che vede la razionalizzazione del numero di provider per l’acquisto di prodotti e servizi a valore aggiunto essere un obiettivo ancora poco perseguito, nonostante il forte interesse dimostrato.