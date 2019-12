C’è una dote nascosta per l’Italia digitale

Un ruolo di primo piano lo deve svolgere la pubblica amministrazione, che può e deve guidare tale processo. Secondo il rapporto, «in un’economia sempre più basata sui dati, se il patrimonio informativo pubblico fosse completamente digitale si aprirebbero opportunità immense per il Paese».

In questo senso bisogna abbandonare la visione di una Pa come «versione “sociale” e inefficiente del settore privato». La pubblica amministrazione ha, invece, un ruolo centrale, perché secondo Michele Benedetti, co-direttore dell’Osservatorio, «deve accelerare lo switch-off e ridisegnare i servizi pubblici, collaborare meglio con le imprese ripensando il procurement pubblico, sperimentare le tecnologie emergenti in modo pragmatico, evitando di disperdere energie in soluzioni obsolete o troppo di frontiera».

Efficienza da recuperare

Di contro, il rapporto rileva che la Pa è ancora inefficiente, poco trasparente e attempata. Inoltre, presenta forti squilibri sul territorio. La regione più digitale è la Lombardia, che tuttavia ha avuto nel 2018 performance - sempre secodo gli indicatori Desi - al di sotto della media europea.

Occorre, dunque, rendere ancora più pervasivo quel cambio di passo che comunque in alcuni ambiti c’è stato. Come segnalano gli indici messi a punto dall’Osservatorio (i Dmi, Digital maturity index) a proposito, per esempio, del potenziamento delle infrastrutture, dove il divario con la media europea è stato azzerato. È necessario, secondo il rapporto, continuare nell’attuazione dell’agenda digitale. E per farlo serve una roadmap condivisa a livello nazionale e locale. Il neo-ministero dell’Innovazione, affidato a Paola Pisano, e il dipartimento ad hoc creato a Palazzo Chigi sono i candidati naturali a occuparsene, tanto più ora che il commissario straordinario per l’agenda digitale entro fine anno uscirà di scena.

