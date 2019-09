Patrice Nganang: «C’è un genocidio oggi in Camerun, è l’eco di vecchie guerre europee»

5' di lettura

Poeta, saggista e romanziere camerunese, nato nel 1970 a Yaoundé e oggi docente di letterature comparate alla Stony Brook University di New York, Patrice Nganang per quindici anni è stato impegnato nella scrittura di una trilogia che inizia con la Grande guerra (descritta in Mont Plaisant, edito da 66thand2nd), passa per quella parte della Seconda guerra mondiale che si è svolta in Africa (La stagione delle prugne, 66thand2nd) e arriva alla guerra civile camerunense (1960-1970) con Empreintes de crabe, non ancora tradotto. Circa 1.500 pagine molto documentate con cui ha delineato un grande affresco della misconosciuta storia recente del Camerun. Perché ha scelto questo tema?

È solo alla fine di un lavoro che ci si rende conto della sua unità tematica. All'inizio credevo che l'unità tematica fosse la guerra, perché penso che sia stata la guerra a dare all’Africa la posizione che ha oggi nel mondo, ed è solo dopo aver letto i miei libri che mi sono reso coto che il vero tema era la lingua. La lingua che in Camerun e in Africa in generale ha una definizione politica: non la parliamo solo, ci identifichiamo e imponiamo una lingua ad altre persone. Attorno alla lingua nascono conflitti ben più vasti e profondi di quelli religiosi, tribali, legati alle risorse minerarie. Le frontiere linguistiche sono radicate a grande profondità negli individui e non le possiamo muovere. Il Camerun si è ritrovato tra il tedesco, l'inglese e il francese. Le lingue dei Paesi che finora hanno fatto le guerre più sanguinarie della Terra, Olocausto compreso, e il Camerun si è trovato nel mezzo di questi paesi. La guerra civile in corso in Camerun, dove la minoranza anglofona viene “genocidata” dalla maggioranza francese è la continuazione dei conflitti che ci sono stati un tempo tra francesi e inglesi, che in Europa sono dimenticati, mentre proseguono nella periferia, nel mi Paese. Stiamo vivendo esattamente le stesse divisioni che c'erano in Europa durante la seconda guerra mondiale.

In Camerun gli anglofoni sono una nuova etnia, parlare inglese in Camerun è come essere parte di una tribù e fare parte di questa tribù è sufficiente per essere arrestati o uccisi. In Camerun l'inglese è una lingua belligerante. Il primo libro della trilogia l'ho scritto prima in inglese e poi tradotto in francese, e il libro ora è stato ritradotto in inglese. Io sono francofono, ma anglofono per protesta.

L’ambizione di questo progetto mi ha fatto pensare a quel che hanno fatto Chinua Achebe o Wole Soyinka in Nigeria, gli ampi affreschi storici di un’epoca scomparsa sotto i colpi di colonizzazione e imperialismo. Ha pensato a loro quando ha deciso di intraprenderlo?

Sì. Wole Soyinka è il mio maestro. La ricostruzione dei suoi primi anni che fa in Ake gli anni dell'infanzia (Jaca Book, ndr) mi ha molto impressionato. Mi ha influenzato Achebe, ma anche Thomas Mann, ho scritto con lui accanto. Penso tuttavia che ho voluto scrivere un affresco della realtà camerunese dal punto di vista della battaglie linguistiche che hanno avuto luogo nel Paese. Volevo mostrare come il Camerun e l'Africa sono legati al mondo attraverso le lingue europee. L'inglese è parlato negli Stati Uniti, in Canada, in molti Paesi, e questo ci permette di essere in conversazione con il mondo, ma questo è si è fatto a un prezzo ben preciso: la guerra.

Lei sottolinea in La Stagione delle prugne come i camerunensi «siano diventati schiavi il giorno in cui hanno impugnato le armi per andare a soccorrere la Francia sconfitta» (riferendosi al fatto che per ringraziare Yaoundé di aver sostenuto la resistenza francese e di averne probabilmente modificato le sorti, De Gaulle ha trasformato il Paese, che era solo un protettorato, in una colonia vera e propria). C’è secondo lei percezione di questo nel suo Paese? E in Francia?