C’è l’accordo per «andare oltre» il petrolio e il gas (ma i big non ci sono)

Questa prima bandierina sulla strada della decarbonizzazione, del resto, è coerente con l’ultimo rapporto dell’International Energy Agency, in cui si afferma che se si vogliono azzerare le emissioni nette di CO2 al 2050 non c’è spazio per nuovi investimenti in risorse fossili e quindi bisogna lasciare sottoterra una fetta molto ampia delle riserve conosciute.

Da qui nasce uno studio dell’University College London appena pubblicato su Nature: Unextractable Fossil Fuels in a 1.5°C World.

Peak oil in vista

In base a questa ricerca il 60% circa delle riserve note di gas e petrolio su scala globale non dovrà essere estratto, così come il 90% del carbone esistente nei giacimenti di tutto il mondo. Per mantenersi in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, la produzione mondiale di petrolio e gas, secondo i ricercatori, dovrà diminuire in media del 3% ogni anno da qui al 2050.

Ciò significa che il picco produttivo delle fonti fossili dovrebbe essere già stato raggiunto o sta per essere raggiunto nella maggior parte dei Paesi produttori e che molti progetti già operativi o pianificati nel settore oil & gas sono destinati a non essere più remunerativi.

Queste stime non sono lontane dalla realtà: in base alle ultime previsioni della Iea, la domanda di petrolio raggiungerà il suo picco entro il 2025, molti anni prima del previsto. Lo studio non fa altro che quantificare gli stranded asset, cioè le infrastrutture, come pozzi petroliferi e centrali a carbone, le cui attività sono incompatibili con la transizione energetica verso le fonti rinnovabili e che quindi perderanno di valore nel momento in cui non potranno più essere sfruttate.