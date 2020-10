C’è del marcio in Danimarca: denunce e abusi sessuali travolgono la politica Con tre anni di ritardo il movimento #MeToo irrompe in un Paese lodato per la parità di genere: si dimette il sindaco di Copenhagen, sotto accusa il ministro degli Esteri di Michele Pignatelli

Il castello di Christiansborg a Copenhagen, sede del Parlamento danese

C'era una volta la Danimarca, in cima alle classifiche mondiali quanto a parità di genere, circondata da una fama di equa e consolidata spartizione dei ruoli in famiglia e nella società, da anni abituata a una forte presenza femminile nelle istituzioni politiche, come conferma la premier in carica, la socialdemocratica Mette Frederiksen. Da un mese a questa parte, però, sembra essersi squarciato un velo, rivelando una realtà di abusi e discriminazioni ben diversa, che ha dato forza – con tre anni di ritardo – al movimento #MeToo e che travolge ora anche la politica.

Si dimette il sindaco di Copenhagen

L’ultimo caso sono le dimissioni eccellenti del sindaco di Copenhagen e vicepresidente del partito socialdemocratico Frank Jensen, 59 anni, ex ministro della Giustizia e da 11 anni alla guida della capitale. Lunedì 19 ottobre il primo cittadino si è dimesso, dopo aver ammesso numerosi episodi di molestie sessuali nei suoi 30 anni in politica. «Mi scuso con le donne che ho offeso», ha dichiarato Jensen, dopo che il quotidiano Jyllands-Posten aveva pubblicato la testimonianza di due donne molestate.

All’inizio del mese, aveva lasciato l’incarico il leader del partito social, Morten Ostergaard, dopo aver invano cercato di tenere nascosto un analogo episodio ai danni di una collega più giovane.

Pressioni sul ministro degli Esteri

E l’onda lunga tocca ora anche il governo, riaccendendo i riflettori su una vicenda del 2008, quando l’attuale ministro degli Esteri, il socialdemocratico Jeppe Kofod, allora 34enne, ebbe rapporti sessuali con un’attivista 15enne del partito. Sebbene non si trattasse di un reato – l’età del consenso in Danimarca è appunto 15 anni – Kofod, allora portavoce parlamentare per gli affari esteri, rinunciò al suo incarico; ma l’episodio non ha danneggiato la sua carriera successiva, prima di europarlamentare e, dall’anno scorso, di ministro degli Esteri.

Ora però, con l’emergere di nuovi particolari, aumenta la pressione perché il ministro si dimetta.La premier Fredriksen, dura e decisa nei confronti del sindaco di Copenhagen, ha scelto finora di difendere il suo ministro. «E’ stato un errore commesso anni fa – ha detto ai giornalisti -. Non voglio che il partito e la Danimarca diventino un posto in cui non puoi sbagliare a un certo punto della tua vita, scusarti, subire le conseguenze» e poi andare avanti. Ha ammesso però che avrebbe potuto fare di più per stroncare il fenomeno all’interno del partito socialdemocratico.