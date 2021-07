C'è un mondo di sostenibilità dentro (e fuori) un paio di scarpe

5' di lettura

Se estetica e qualità dei materiali sono il biglietto da visita di ogni prodotto e ciò che in prima battuta cattura lo sguardo e il desiderio d'acquisto, sono sempre più i consumatori che guardano oltre, per verificare che il determinato oggetto, capo, accessorio si accordi alle proprie scelte quotidiane e al proprio credo in termini di sostenibilità ambientale e sociale.

Ecco perché vale la pena di partire dalla fine, dall'ultima collezione presentata da Doucal's, per andare a ritroso, sulle tracce di un impegno verso la natura e le persone alla base del miglior made in Italy. «Per la nuova linea linea Clifton 1982 Archive Redux – tre modelli in otto versioni - abbiamo scelto vitelli e camoscio metal free a concia vegetale e una suola in cuoio ecologico ed eco-sostenibile, sviluppata con un nostro fornitore aderente al Consorzio Cuoio di Toscana, perciò non solo priva di metalli e agenti chimici, ma anche benefica per chi la utilizza, perché astringente e antiossidante grazie all'uso dei tannini», spiega il direttore creativo di Doucal's, Gianni Giannini.

Loading...

La scelta di una materia prima che rispecchi i valori dell'azienda è il primo passo di un percorso basato sul rispetto della pelle, di chi la lavora e di chi la indosserà. Sono ottanta gli “artigiani-artisti” con un'età media di 45 anni, che tutti i giorni concepiscono, tagliano, cuciono, tingono e lucidano, nella fabbrica diffusa di Doucal's: sei vecchi stabilimenti, per una superficie totale di 4mila metri quadri, riqualificati e collegati fra di loro per valorizzare l'antico borgo di Montegranaro, in provincia di Fermo, senza stravolgerne l'architettura. Una cura del territorio che si riflette nel prodotto: qui le pelli non vengono trattate prima di essere lavorate, perché l'uniformità assoluta non è sinonimo di artigianalità, e viene valorizzato o recuperato ogni centimetro possibile di pelle, cuoio, gomma. Le suole vengono rimacinate e gli scarti di gomma vengono riconsegnati all'azienda che li produce perché li riconverta nuovamente in granuli. Allo stesso modo, le scarpe che dovessero presentare dei difetti vengono disassemblate, per far ritornare i materiali in conceria che potrà così riutilizzarli.

Anche gli ultimi tocchi - la tintura e la lucidatura - sono realizzati con colori naturali che completano il viaggio di trasformazione della pelle così come era iniziato, eseguiti a mano da artigiane decoratrici diplomate alle scuole d'arte.

Un patrimonio di competenza ed esperienza che l'azienda si è impegnata a tutelare e tramandare alle prossime generazioni attraverso il progetto Doucal's 4.0, in collaborazione con due dipartimenti dell'Università Politecnica delle Marche. Attraverso occhiali smart virtuali dotati di microcamera e indossati da artigiani addetti a taglio, giunteria e montaggio, le azioni vengono riprese in tempo reale e inviate a un computer che esamina e costruisce modelli. Frame dopo frame, il patrimonio intangibile dell'azienda, ossia la sua capacità artigianale, diventa tangibile, e le conoscenze implicite diventano esplicite e fruibili anche a distanza e su diverse piattaforme.