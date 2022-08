C’è una nuova fuga di liquidità in atto dall'Italia? Una radiografia

Effetto guerra: il deterioramento progressivo del saldo delle partite correnti

Il secondo fenomeno emergente è la riduzione progressiva degli afflussi di capitali derivati dal surplus commerciale (barre viola in Figura 1). Negli anni questa voce aveva contribuito alla stabilizzazione del saldo T2 dell'Italia in maniera importante; tuttavia negli ultimi 12 mesi si è registrata la contrazione di circa il 10% del surplus cumulato da inizio 2019 e questo ha influito non poco sugli equilibri dei flussi finanziari con l'estero. La causa determinante è la crescita repentina dei costi delle importazioni di materie prime ed energia dal 2021, esacerbata ovviamente dall'impatto del conflitto russo-ucraino, mentre le esportazioni sono rimaste sostanzialmente in stallo. Questo ha provocato un rapido deterioramento del saldo commerciale e, come conseguenza, del saldo di conto corrente (vedi Figura 4).

ANDAMENTO DEL SALDO DEL CONTO CORRENTE E DEL CONTO CAPITALE Loading...

I dati confermano l'impressione che sia definitivamente conclusa la fase di espansione del saldo delle partite correnti iniziata dopo la crisi del 2012-2013, che fu guidata prima dalla compressione delle importazioni dovuta alla recessione e poi dalla crescita record delle esportazioni favorita dall'indebolimento progressivo dell'euro rispetto alle altre valute.Le altre voci contabili del conto corrente (redditi primari, secondari e conto capitale) appaiono sostanzialmente stabili, evidenziando la crescita dell'import energetico come causa principale del fenomeno. Un saldo delle partite correnti in peggioramento è storicamente un segnale di allarme perché espone il Paese a possibili gravi crisi di bilancia dei pagamenti: fu osservato nella fase preliminare della crisi dell'area Euro (2010-2011) e fu tra le cause scatenanti della perdita di fiducia degli investitori esteri nel sistema Italia.

Lo stallo degli investimenti nel settore privato italiano ed il boom dei depositi a vista

Il terzo fenomeno degno di nota riguarda il ribilanciamento degli investimenti esteri nel settore privato italiano (barre azzurre, +97 miliardi di € dal 2019), una voce in crescita che negli ultimi 12 mesi ha apparentemente compensato la riduzione degli investimenti nel settore pubblico. Andando ad approfondire la composizione di questi flussi (vedi Figura 5), si notano due pattern ben distinti: in un primo periodo tra 2020 e 2021 (ripresa economica post-lockdown pandemico) crescono contemporaneamente gli investimenti in obbligazioni più a lungo termine (barre rosse) ed i depositi a vista/brevissimo termine.

Da settembre 2021 si nota invece una ricomposizione dei portafogli di investimento verso il breve termine, che è coerente con un'aumentata percezione del rischio di crescita dei tassi di interesse e con quanto osservato in precedenza sugli investimenti in titoli governativi: le barre rosse si stabilizzano, mentre crescono sensibilmente quelle verdi. Negli ultimi 2 mesi si osserva uno stop brusco anche alla crescita dei depositi, che ovviamente ha avuto un impatto negativo addizionale sull'andamento del saldo T2.

INVESTIMENTI ESTERI NEL SETTORE PRIVATO NON FINANZIARIO ITALIANO Loading...

Allargando la prospettiva temporale fino a 20 anni anche per questa voce contabile (vedi Figura 6), si può apprezzare come storicamente la crescita degli investimenti a breve termine/a vista sia correlata a periodi di crisi/incertezza economica e politica, mentre gli investimenti in obbligazioni, ed in misura minore, azioni/fondi comuni a scadenza più lunga (barre bianche) siano effettuati in periodi di espansione economica e relativa stabilità politica.