C'è pizza e pizza: a tavola la tradizione diventa deluxe

E qui entra in gioco un altro protagonista: il lievito madre, materia vivente da accudire come un bambino, ormai sinonimo di pizza contemporanea. Anche se, a Napoli, si continua a usare quello di birra, più efficace nel dare elasticità e garantire la scioglievolezza tipica del prodotto verace. «Il lievito di birra è più stabile», conferma Franco Pepe, «e se devi fare 400 pizze a sera come fai con il lievito madre?». Ciro Salvo, che nella sua 50 Kalò, a Mergellina, di pizze arriva a farne anche mille al giorno, conferma: lui usa farine con basso valore proteico e impasti con elevato contenuto d'acqua per avere la massima digeribilità. E lo stesso dice Ciro Oliva, enfant prodige della pizza napoletana, dalla pizzeria di famiglia, Concettina ai Tre Santi, in pieno rione Sanità. «Nel 2000 ho deciso di invertire la rotta», racconta Simone Padoan, padre riconosciuto dello “spicchio gourmet”. «Volevo interrompere la deriva delle pizzerie verso il fast food e ridare nobiltà a un mestiere e a un piatto». Così sono nate le pizze de I Tigli. È stato il primo a sdoganare l'utilizzo di ingredienti di altissima qualità e, a volte, preziosi. Ormai leggendario il crunch con scaloppa di foie gras, che, nella versione in carta (35 euro), viene custodita all'interno di un pan brioche, con petto d'anatra, composta di mele cotogne e insalata di raperonzoli e nocciole salate.

Semplicemente burrata e gambero, I Tigli.

Esemplare la storia di Franco Pepe, che, lasciando la pizzeria di famiglia («abbiamo panificato ininterrottamente dagli anni Trenta)» e aprendo Pepe in Grani, ha dato una svolta a un intero paese. Il centro storico di Caiazzo, nel Casertano, stava morendo. Oggi, ogni sera, ci sono code chilometriche nel vicolo che porta all'edificio settecentesco in cui è sorta la pizzeria («costruita interamente con l'ausilio di artigiani locali»). Sono stati aperti bed and breakfast per ospitare i turisti gourmet, ristorantini e un autosilo. Il bar del vicolo accanto a Pepe in Grani osserva gli stessi giorni di chiusura, tanto il suo business è legato alle pizze di Franco e alle lunghe attese dei clienti in coda (anche Pepe ha aperto un locale che propone panini realizzati con lo stesso impasto della pizza). Ma ciò di cui va più fiero Pepe è la comunità di agricoltori che si è creata nell'area: «Li porto con me sulla mia pizza, sono i custodi dell'identità del territorio». Insomma, quando una pizza è una pizza, è insieme anche il riscatto di un'intera comunità.